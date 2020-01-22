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22.01.2020 08:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку по факту обнаружения могилы убитых детей под Псковом

Текст: Вера Черенева (Псковская область)

Следственный комитет по Псковской области организовал проверку в связи с обнаружением останков детей и женщины у деревни Каменка Пыталовского района. Мирные жители были предположительно расстреляны нацистами в годы Великой Отечественной войны.
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Как сообщает Следственный комитет по Псковской области, сейчас следователи совместно с поисковым отрядом "Поиск-97" устанавливают личности убитых и все обстоятельства случившегося.

Тела погибших извлечены из братской могилы и доставлены в деревню Вышгородок. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Когда причина смерти будет установлена окончательно, погибших перезахоронят.

Но у следователей есть серьезные основания полагать, что поисковики обнаружили именно место расстрела. Дело в том, что останки хоть и были найдены на месте деревенского кладбища, но были расположены хаотично. На останках обнаружены следы повреждений, а на земле также найдено большое количество шрапнели - артиллерийских снарядов.

Сама деревня Каменка, возле которой обнаружено захоронение, сейчас заброшена. В годы Великой Отечественной войны в этих местах происходили ожесточенные бои, а сама территория до 1944 года находилась в зоне оккупации. До сих пор нет точных данных о том, сколько человек были расстреляны или согнаны в концлагеря, созданные нацистами на территории Псковщины.

Происшествия Правосудие Следствие Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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