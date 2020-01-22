СК начал проверку по факту обнаружения могилы убитых детей под Псковом

Следственный комитет по Псковской области организовал проверку в связи с обнаружением останков детей и женщины у деревни Каменка Пыталовского района. Мирные жители были предположительно расстреляны нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает Следственный комитет по Псковской области, сейчас следователи совместно с поисковым отрядом "Поиск-97" устанавливают личности убитых и все обстоятельства случившегося.

Тела погибших извлечены из братской могилы и доставлены в деревню Вышгородок. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Когда причина смерти будет установлена окончательно, погибших перезахоронят.

Но у следователей есть серьезные основания полагать, что поисковики обнаружили именно место расстрела. Дело в том, что останки хоть и были найдены на месте деревенского кладбища, но были расположены хаотично. На останках обнаружены следы повреждений, а на земле также найдено большое количество шрапнели - артиллерийских снарядов.

Сама деревня Каменка, возле которой обнаружено захоронение, сейчас заброшена. В годы Великой Отечественной войны в этих местах происходили ожесточенные бои, а сама территория до 1944 года находилась в зоне оккупации. До сих пор нет точных данных о том, сколько человек были расстреляны или согнаны в концлагеря, созданные нацистами на территории Псковщины.