В Архангельске инструктор автошколы рассказал, почему убил ученицу

В Архангельске 50-летний инструктор автошколы предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей 20-летней ученицы из города Новодвинска.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и НАО, в момент убийства обвиняемый был в состоянии наркотического опьянения. По данным следствия, вечером в здании автошколы он задушил девушку веревкой на почве личной неприязни. Потом инструктор завернул тело в ткань и вывез на автодром, где спрятал в канаве, завалив мусором.

Улики обвиняемый сжег. С собой он забрал золотое кольцо стоимостью около 3500 рублей, которое ученица оставила на столе в школе.

Сначала она считалась без вести пропавшей. Но в итоге подозрение пало на инструктора: родные сообщили, что перед исчезновением девушка поехала из Новодвинска на уроки вождения в Архангельск. По записям видеокамер правоохранители установили, что здание автошколы она не покидала, но оттуда вышел инструктор с большим тюком. Когда его задержали, он показал место, куда отвез тело.

Мужчина признал вину и заявил, что задушил девушку под воздействием наркотической соли - после того, как ученица его оскорбила.

Расследование завершено, дело направлено в суд.