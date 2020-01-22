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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Где нет зимы"

Яна Тумина поставила в МДТ спектакль для подростков и родителей
Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 11(8065)
В Малом драматическом театре - Театре Европы состоялась премьера спектакля "Где нет зимы". Это дебют на сцене МДТ известного петербургского режиссера Яны Туминой, поставившей немало спектаклей в разных театрах города, и первая театральная постановка прозы Дины Сабитовой, книга которой "Где нет зимы" (2011) выдержала уже несколько изданий.

По мнению Яны Туминой, произведения Дины Сабитовой интересны для театра и кинематографичны. Она автор замечательной повести-сказки "Цирк в шкатулке", серии книг, посвященных теме усыновления и опеке над детьми. Тему знает не понаслышке - у нее есть двое сыновей, а также приемная дочь.

Фото: Юлия Кудряшова/Молодежный театр на Фонтанке
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Герои нового спектакля - дети, оставшиеся без родителей: восьмилетняя Гуль и тринадцатилетний Паша. У них нет денег и еды, и они боятся, что их заберут в приют. Бабушка, с которой они жили, умерла. Актуальные темы - детское одиночество, беззащитность, бесприютность. Режиссер считает, что на материал откликнутся и узнают себя, скорее, подростки, а не маленькие дети. Надеется, что они придут в театр с родителями: "Мы балансируем между сказкой, волшебным миром и настоящим. Хочется, чтобы волшебный мир выиграл, а не тот, где дети оказываются в Центре временного содержания и чувствуют себя брошенными, одинокими".

В ролях брата и сестры Ярослав Дяченко и Дарья Ленда. В спектакле заняты заслуженные артисты России Наталья Акимова, Михаил Самочко, артисты Мария Никифорова, Александр Быковский, Екатерина Клеопина и другие.

Худрук театра Лев Додин рассказал "РГ":

- Эта премьера для нас - важное событие. Одно из направлений нашей художественной работы - создание спектаклей для так называемого семейного просмотра - совсем не детских, а рассчитанных на то, чтобы их смотрели и взрослые, и дети, а главное - взрослые вместе с детьми. Чтобы они вписывались в наш круг размышлений. Что еще важно - это современная проза, что бывает нечасто на нашей сцене, очень неплохая, искренняя, как мне кажется. Выбрали не сказку, фэнтези, а прозу, связанную с современной жизнью со всеми ее странностями и в то же время с очень точными наблюдениями и характерами. Я рад, что в работу МДТ включилась Яна Тумина и сложился замечательный тандем с художником Эмилем Капелюшем.

Фото: Стас Левшин/ БДТ имени Г. А. Товстоногова
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Основные события происходят в доме. Современная реальность. В спектакле используют анимацию, графику. В книге говорится, что главный герой Паша словно смотрит кино, рассказывая о своей жизни, а еще он любит рисовать.

- Сцена МДТ, не самая большая и сверхоснащенная, располагает к минимализму, и здесь не хочется делать избыточную сценографию, - отметил Эмиль Капелюш. - Что интересно, на сцене присутствуют не только артисты, но и монтировщики, невероятно красиво и художественно. Говоря высоким стилем, это гимн старому театру, в котором на первом месте не электроника, а человек, его руки, умения.

В работе заняты еще несколько художников: Анис Кронидова (костюмы), Миша Сафронов (анимация), Женя Исаева (графика), Кира Камалидинова (кукла), Василий Ковалев (свет).

Тем временем

Режиссер Лев Додин ставит спектакль по мотивам романа Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы".

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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