По мнению Яны Туминой, произведения Дины Сабитовой интересны для театра и кинематографичны. Она автор замечательной повести-сказки "Цирк в шкатулке", серии книг, посвященных теме усыновления и опеке над детьми. Тему знает не понаслышке - у нее есть двое сыновей, а также приемная дочь.

Герои нового спектакля - дети, оставшиеся без родителей: восьмилетняя Гуль и тринадцатилетний Паша. У них нет денег и еды, и они боятся, что их заберут в приют. Бабушка, с которой они жили, умерла. Актуальные темы - детское одиночество, беззащитность, бесприютность. Режиссер считает, что на материал откликнутся и узнают себя, скорее, подростки, а не маленькие дети. Надеется, что они придут в театр с родителями: "Мы балансируем между сказкой, волшебным миром и настоящим. Хочется, чтобы волшебный мир выиграл, а не тот, где дети оказываются в Центре временного содержания и чувствуют себя брошенными, одинокими".

В ролях брата и сестры Ярослав Дяченко и Дарья Ленда. В спектакле заняты заслуженные артисты России Наталья Акимова, Михаил Самочко, артисты Мария Никифорова, Александр Быковский, Екатерина Клеопина и другие.

Худрук театра Лев Додин рассказал "РГ":

- Эта премьера для нас - важное событие. Одно из направлений нашей художественной работы - создание спектаклей для так называемого семейного просмотра - совсем не детских, а рассчитанных на то, чтобы их смотрели и взрослые, и дети, а главное - взрослые вместе с детьми. Чтобы они вписывались в наш круг размышлений. Что еще важно - это современная проза, что бывает нечасто на нашей сцене, очень неплохая, искренняя, как мне кажется. Выбрали не сказку, фэнтези, а прозу, связанную с современной жизнью со всеми ее странностями и в то же время с очень точными наблюдениями и характерами. Я рад, что в работу МДТ включилась Яна Тумина и сложился замечательный тандем с художником Эмилем Капелюшем.

Основные события происходят в доме. Современная реальность. В спектакле используют анимацию, графику. В книге говорится, что главный герой Паша словно смотрит кино, рассказывая о своей жизни, а еще он любит рисовать.

- Сцена МДТ, не самая большая и сверхоснащенная, располагает к минимализму, и здесь не хочется делать избыточную сценографию, - отметил Эмиль Капелюш. - Что интересно, на сцене присутствуют не только артисты, но и монтировщики, невероятно красиво и художественно. Говоря высоким стилем, это гимн старому театру, в котором на первом месте не электроника, а человек, его руки, умения.

В работе заняты еще несколько художников: Анис Кронидова (костюмы), Миша Сафронов (анимация), Женя Исаева (графика), Кира Камалидинова (кукла), Василий Ковалев (свет).

Тем временем

Режиссер Лев Додин ставит спектакль по мотивам романа Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы".