В Петербурге госпитализирован второй путешественник из Китая

В Петербурге в инфекционную больницу имени Боткина госпитализирован с высокой температурой второй путешественник, прибывший из Китая. Об этом "РГ" сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

В ведомстве добавили, что у мужчины подозревают ОРВИ. Известно, что заболевший - это гражданин Китая. В Петербург он прибыл около недели назад и сегодня сам обратился за медицинской помощью.

Ранее в Боткинской больницу был госпитализирован 23-летний гражданин России, который прибыл в Петербург из Шанхая. Он сам обратился к врачам сразу после прилета в Пулково.

По предварительным данным, этот мужчина также болеет ОРВИ.