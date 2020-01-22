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22.01.2020 18:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге госпитализирован второй путешественник из Китая

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в инфекционную больницу имени Боткина госпитализирован с высокой температурой второй путешественник, прибывший из Китая. Об этом "РГ" сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

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В ведомстве добавили, что у мужчины подозревают ОРВИ. Известно, что заболевший - это гражданин Китая. В Петербург он прибыл около недели назад и сегодня сам обратился за медицинской помощью.

Ранее в Боткинской больницу был госпитализирован 23-летний гражданин России, который прибыл в Петербург из Шанхая. Он сам обратился к врачам сразу после прилета в Пулково.

По предварительным данным, этот мужчина также болеет ОРВИ.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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