В Петербурге госпитализировали прибывшего из Китая россиянина

Из петербургского аэропорта Пулково в инфекционную больницу имени Боткина был госпитализирован 23-летний гражданин России, вернувшийся из Китая. У молодого человека подозревают ОРВИ, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-губернатора Петербурга Анну Митянину.

У туриста, который находился в Шанхае, отмечается высокая температура. Все выводы в аппарате вице-губернатора призывают делать только после проведенных анализов.

Пристальное внимание к путешественникам, прибывающим из Поднебесной объясняется вспышкой новой формы коронавируса. В Китае общее число заболевших превысило 300 человек, девять заболевших скончались.

Ранее стало известно, что в аэропорту Иркутска усилили меры безопасности в связи с быстрым распространением коронавируса в Китае. А в Хабаровске госпитализировали чихающего пассажира. Тревога оказалась ложной: у туриста диагностировали обычный сезонный грипп.