Ушел из жизни ветеран Кубанского казачьего хора Анатолий Грубич

По словам коллег, Анатолий любил хор до самозабвения и посвятил ему всю свою жизнь. Зрители знают его как фактурного казака на правом фланге хора - с красивым, чуть хрипловатым баритоном и окладистой бородой. А для всего артистического состава старейшего национального коллектива России Анатолий Иванович был еще и "отцом родным", который и расписание выезда на гастроли составит, и места в автобусе распределит, и в гостиницу поселит, и на репетицию соберет… И в помощи никогда не откажет.

Родился Анатолий Грубич 22 января 1951 года в Краснодаре. Окончив десятилетку, пошел работать фрезеровщиком на завод "Тензоприбор", откуда был призван в танковые войска на срочную службу. Отслужив, старший сержант снова вернулся на завод, но желание петь побудило-таки рискнуть прийти на прослушивание в Кубанский казачий хор. И с 4 августа 1975 года голос молодого дарования зазвучал в знаменитом коллективе. Только однажды прервал он свой стаж - для учебы в Краснодарском музыкальном училище им. Римского-Корсакова и Ростовской государственной консерватории.

Получив высшее вокальное образование, с 1987 года он уже ни на день не расставался с родным коллективом, знал весь песенный репертуар, когда надо - мог вести концерт, одно время был помощником руководителя. Но самое главное - все эти годы первым приходил на работу и четко организовывал огромный коллектив на выезд или на репетицию. Еще на днях вечером говорил он по телефону о планах с главным администратором, а утром его не стало… Сегодня Анатолию Ивановичу исполнилось бы 69 лет.

"Для всех сотрудников ГБНТУК КК "Кубанский казачий хор" и особенно для артистов - это большая утрата, - пишет официальный сайт Кубанского казачьего хора. - Мы скорбим о своем товарище, наставнике, ведь добросовестно проработав в хоре почти четыре десятилетия, Анатолий Иванович Грубич щедро передавал традиции старшего поколения легендарного Кубанского казачьего хора молодым артистам, продолжающим его славную историю, Светлая ему память!"

22 января с 9 часов 30 минут в Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора (ул. Красная, д.5) друзья и коллеги прощаются с Анатолием Грубичем, а в 11.00 в Войсковом соборе Александра Невского пройдет чин погребения.

Справка "РГ"

Анатолий Грубич - артист хора первой категории, ведущий мастер сцены, заслуженный артист Кубани (1997 год). В 2001 году ему вручен нагрудный знак Министерства культуры РФ "За достижения в культуре", в 2011-м - медаль "Атаман Антон Головатый", в 2013 году - медаль "70 лет 393 Севастопольской авиационной базе", в 2014-ом - объявлена Благодарность министерства культуры РФ "За личный вклад в сохранение русского культурного наследия в Республике Крым и г. Севастополе". В 2016 году вручен Наградной крест "За вклад в развитие Кубанского казачества".