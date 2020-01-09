Виктор Захарченко надеется, что в столице его артистов примут так же тепло, как это традиционно происходит в Краснодаре. Фото: Владимир Аносов

У казаков Рождественские святки - оберегаемая веками народная традиция, ожившая на сцене благодаря Кубанскому хору. Новую красочную программу краснодарские зрители впервые увидели 7 января. Специально к премьере были подготовлены сценические костюмы и занавесы, расшитые под православную тематику, появился современный светодиодный экран, на котором выплывали замечательные картины, дополняющие смысл обрядов и песен.

Рождественское выступление Кубанского хора - это скорее театрализованное представление, чем концерт

Рождественское выступление Кубанского хора - это скорее театрализованное представление, чем концерт. На сцене царит атмосфера кубанской глубинки XIX века и оживают народные традиции с щедровками, колядками и новогодними гуляниями. В интерьере казачьей хаты гостей встречают хозяин и хозяйка. Сначала щедруют те, кто поменьше, потом люди постарше. Зрители наблюдают за их смешными диалогами (на балачке) и становятся участниками красочного действия. Ведь артисты выходят на сцену не только из-за кулис, но и из зала, пройдя между его рядами с колядками и щедровками. Особый интерес вызывает обряд вождения козы: считается, что кого она своим рогом зацепит, того в наступившем году ожидает удача.

Народный артист России Виктор Захарченко, который руководит Кубанским казачьим хором уже 46-й год, как всегда, из первого ряда зрительного зала представляет артистов и рассказывал историю создания песенных и танцевальных композиций.

- Я сам захватил то время, когда в селах славили Христа, колядовали, щедровали, встречая Рождество, - говорил он. - Помню, что ближе к полуночи начинали петь тропарь "Рождество твое, Христе Боже наш". С ним мы заходили в хату, брали с собой зерно и, когда заканчивали петь, начинали посевать, говоря: "На счастье, на здоровье, зароди, Боже, жито, пшеницу, всяку пашницу…" Урожай - всему голова, в те времена остаться без хлеба - это голод. И поэтому обходили дворы с щедровками и колядками.

На Кубани рождественские концерты хора всегда проходят при полном аншлаге. Причем зрители, как выяснилось, собрались не только со всей Кубани, но и из других российских регионов. По словам Нины Ивановны Щусовой из Железноводска, это глоток свежего воздуха.

- Мне понятно и близко все то, о чем поет Кубанский хор, - делится впечатлениями пенсионерка. - Его выступление дает необычную силу. Сначала сама ходила на концерты, а потом вслед за мной в эти замечательные песни влюбились мои дочка и внуки.

Яркое представление, красочные костюмы, необычной силы и частоты голоса, зажигательные танцы неизменно вызывают у зрителей восторг и бурю оваций.

- У нас хор солистов, а каждый из артистов - настоящий природный самородок, - говорит Захарченко. - Мы их собирали по всей стране, многих воспитали в детской школе искусств, созданной при хоре. Когда они собираются вместе, это такая огромная духовная сила! Вот почему наши песни людям дают силу и поднимают дух.

Дмитрий Селезнев - один из таких самородков. Обладатель уникального баса-профундо на Кубань приехал из архангельской глубинки. Прослушав 20-летнего парня, Захарченко сразу позвал его в свой коллектив. Впервые Дима вышел на сцену семь лет назад на таком же рождественском концерте. Теперь двухметровый богатырь - гордость хора. Всем коллективом его провождали в армию, встречали после службы, а недавно гуляли на свадьбе.

Примечательно, что рождественские концерты всегда традиционно богаты на премьеры. Так, на одном из них несколько лет назад впервые прозвучала песня "Белый тополь, белый клен" на стихи народной поэтессы Ольги Сергань. Их Виктор Захарченко однажды услышал в кубанской станице Староминской и тут же написал песню. Теперь она звучит практически в каждом концерте. Так же как и "Тихая моя Родина" на стихи Николая Рубцова в исполнении заслуженного артиста России и Республики Крым Ивана Немченко.

- С весны 2014 года мы постоянно выступаем в Крыму, - поясняет Захарченко. - Поэтому несколько человек были удостоены наград этой республики, которыми все очень гордятся.

Ни одно выступление Кубанского хора не обходится без знаменитой "Смуглянки" в исполнении Александра Дедова. Заслуженный артист России и Республики Крым в прошлом году был удостоен медали "За выдающийся вклад в развитие Кубани". Потомственного кубанского казака не раз звали в лучшие зарубежные коллективы. Рассказывают, что однажды Робертино Лоретти пригласил его в Италию и даже пообещал, что станет его импресарио, но Дедов отказался. "Где родился, там и пригодился", - сказал он тогда. И никогда не пожалел об этом.

На этот раз новогодним сюрпризом для зрителей стала премьера "Марша Всероссийского казачьего братства", написанного Виктором Захарченко на слова Виталия Чайки. Музыку исполнил оркестр под управлением Дениса Адаева. Лауреат российских и международных конкурсов баянистов, он специально переехал в Краснодарский край из города Сургута, чтобы работать в Кубанском казачьем хоре.

- На сцене Кремлевского дворца выступят наши лучшие артисты, - говорит Виктор Захарченко. - 12 января мы дадим в Москве единственный Рождественский концерт. И надеемся, что он будет также тепло принят в столице, как это традиционно происходит в Краснодаре.