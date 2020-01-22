Новости

Новая "Матрица" осталась без агента Смита 19:05
Путин намерен в ближайшее время обсудить на Госсовете развитие науки 18:57
На Урале пять человек погибли в столкновении иномарки с грузовиком 18:55
Думская комиссия изучит публикации о самороспуске Госдумы 18:54
Ученые нашли ключ к лечению редкой болезни Шарко 18:52
Скоропостижно скончался актер Данила Перов, сын Раисы Рязановой 18:50
В Петербурге госпитализирован второй путешественник из Китая 18:46
Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни 18:45
В Петербурге госпитализировали прибывшего из Китая россиянина 18:18
В Москве прошла презентация центра промышленного дизайна 18:17
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 17 человек 18:13
Mitsubishi Pajero: у российских дилеров осталось 250 машин 18:11
ЕС ввел временный запрет на программу по распознаванию лиц в транспорте 18:00
Петербургские экологи: Теплая зима создала проблемы зайцам 17:57
Разработавший для ЦРУ методику пыток психолог дал показания суду 17:47
Лавров обсудил с главой МИД Беларуси отношения Москвы и Минска 17:44
СМИ: "Зенит" отправит Кокорина в дубль в случае отказа уходить в "Сочи" 17:27
УАЗ выпустил семейный автомобиль на базе "Профи" 17:27
Страны ОДКБ намерены составить единый список террористических организаций 17:23
Россияне назвали способы достижения успеха 17:16
Карлос Гон предсказал крах Nissan через пару лет 17:00
Россиянин взломал новогоднюю подсветку Кремля, чтобы сделать предложение 16:55
В Самаре на девочку упала глыба льда с крыши 16:55
Российский парусник "Крузенштерн" зашел в Рио-де-Жанейро 16:54
Марат Хуснуллин: Строительство жилья в стране надо увеличить 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
Пять возможных способов для инвестирования денег
Пять возможных способов для инвестирования денег
22.01.2020 17:59
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Колядки в Кремле

В Москве впервые прошел Рождественский концерт Кубанского казачьего хора
Текст: Татьяна Павловская
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 12(8066)
Подарком для телезрителей стала праздничная программа Кубанского казачьего хора, показанная в воскресенье на федеральном канале "Спас".
Зрители увидели во время представления красочное действие. Фото: Владимир Аносов/РГ Зрители увидели во время представления красочное действие. Фото: Владимир Аносов/РГ
Зрители увидели во время представления красочное действие. Фото: Владимир Аносов/РГ

Государственный Кремлевский дворец старейший национальный коллектив страны знает давно, но на этот раз была премьера: в один из святочных дней зрители впервые увидели "Рождество с Кубанским казачьим хором".

Фото: Анастасия Исайкина
Как удмуртская писательница прославила фольклор родного села

Зал здесь особенный: шесть тысяч кресел, более сотни квадратных метров сцена! А ведь фольклорные обряды рассчитаны на небольшую аудиторию, они бытовые, семейные. Но знаменитому руководителю хора Виктору Захарченко удалось трансформировать фольклор в такое яркое сценическое действо, что "казачья балачка" стала понятна всем, а идущее со сцены настроение разлилось по залу, согревая сердце каждого зрителя искренней любовью.

- Замечательная программа, - говорит режиссер-постановщик Кремлевского дворца Марина Худина. - Это целый спектакль, который создал кубанский коллектив, а моя задача состояла лишь в том, чтобы адаптировать его на большой сцене.

"...Очень эмоциональный вечер: никогда не видела, чтобы такое количество людей одновременно утирали слезы"

Для единственного концерта хора в Кремле были изготовлены специальные декорации. В отличие от краснодарского, он состоял из двух отделений. Выступление длилось свыше двух часов. Перед выходом на сцену артисты репетировали более семи часов. В первом отделении ожила атмосфера кубанской глубинки XIX века с народными традициями - щедровками, колядками и новогодними гуляньями. В интерьере казачьей хаты гостей встречают хозяин и хозяйка. Сначала щедруют те, кто поменьше, потом люди постарше. Зрители слушают их смешные диалоги (на балачке) и становятся участниками красочного действия. Ведь артисты выходят на сцену не только из-за кулис, но и из зала, пройдя между его рядами с колядками и щедровками. Особый интерес вызывает обряд вождения козы: считается, что кого она своим рогом зацепит, того в наступившем году ожидает удача.

Фото: РИА Новости
10 самых ожидаемых альбомов 2020 года

Народный артист России Виктор Захарченко, который руководит Кубанским казачьим хором уже 46-й год, как всегда, из первого ряда зрительного зала представлял артистов и рассказывал историю создания песенных и танцевальных композиций. Второе отделение концерта в Кремлевском дворце было приурочено к главному празднику нового, 2020 года - 75-летию Победы. Для зрителей прозвучали "Смуглянка", "Священная война" и "Казаки в Берлине".

Своими впечатлениями от рождественского концерта в Кремле зрители активно делятся в соцсетях.

"...Потрясающее впечатление! Столько чувств во время концерта - от улыбки до щемящей боли в горле. В такой атмосфере чувствуешь себя частью истории, задумываешься: что лично я могу сделать хорошего и светлого для этого мира?.."

"...Очень эмоциональный вечер: никогда не видела, чтобы такое количество людей одновременно утирали слезы. Я тоже плакала. Все сошлось в одной точке - мои воспоминания, песни, чувства..."

В финале концерта зрители стоя пели вместе с хором "Прощание славянки" и долго аплодировали, не отпуская артистов...

Сборная талантов

Кубанский казачий хор - хор солистов, состоящий из настоящих природных самородков, которых Захарченко ищет по всей стране. Один из них - обладатель уникального баса-профундо Дмитрий Селезнев, выходец из архангельской глубинки. Впервые Дима появился на сцене семь лет назад на таком же рождественском концерте. Теперь двухметровый богатырь - гордость хора. Всем коллективом его провождали в армию, встречали после службы, а недавно гуляли на Диминой свадьбе. В Кремле выступление Селезнева приняли восторженно.

Культура Музыка Фолк Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Столица ЮФО Краснодарский край ЦФО Москва

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин объяснил цель двух поправок в Конституцию
В Петербурге госпитализировали прибывшего из Китая россиянина
Матовников стал заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками
Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России
Деловой завтрак
Деловой завтрак
Михаил Пиотровский: Эрмитаж важен не меньше, чем армия и экономика
Кино
Кино
Чем историческая драма "Союз Спасения" напоминает шедевр Сергея Бондарчука