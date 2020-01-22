Подарком для телезрителей стала праздничная программа Кубанского казачьего хора, показанная в воскресенье на федеральном канале "Спас".

Государственный Кремлевский дворец старейший национальный коллектив страны знает давно, но на этот раз была премьера: в один из святочных дней зрители впервые увидели "Рождество с Кубанским казачьим хором".

Зал здесь особенный: шесть тысяч кресел, более сотни квадратных метров сцена! А ведь фольклорные обряды рассчитаны на небольшую аудиторию, они бытовые, семейные. Но знаменитому руководителю хора Виктору Захарченко удалось трансформировать фольклор в такое яркое сценическое действо, что "казачья балачка" стала понятна всем, а идущее со сцены настроение разлилось по залу, согревая сердце каждого зрителя искренней любовью.

- Замечательная программа, - говорит режиссер-постановщик Кремлевского дворца Марина Худина. - Это целый спектакль, который создал кубанский коллектив, а моя задача состояла лишь в том, чтобы адаптировать его на большой сцене.

"...Очень эмоциональный вечер: никогда не видела, чтобы такое количество людей одновременно утирали слезы"

Для единственного концерта хора в Кремле были изготовлены специальные декорации. В отличие от краснодарского, он состоял из двух отделений. Выступление длилось свыше двух часов. Перед выходом на сцену артисты репетировали более семи часов. В первом отделении ожила атмосфера кубанской глубинки XIX века с народными традициями - щедровками, колядками и новогодними гуляньями. В интерьере казачьей хаты гостей встречают хозяин и хозяйка. Сначала щедруют те, кто поменьше, потом люди постарше. Зрители слушают их смешные диалоги (на балачке) и становятся участниками красочного действия. Ведь артисты выходят на сцену не только из-за кулис, но и из зала, пройдя между его рядами с колядками и щедровками. Особый интерес вызывает обряд вождения козы: считается, что кого она своим рогом зацепит, того в наступившем году ожидает удача.

Народный артист России Виктор Захарченко, который руководит Кубанским казачьим хором уже 46-й год, как всегда, из первого ряда зрительного зала представлял артистов и рассказывал историю создания песенных и танцевальных композиций. Второе отделение концерта в Кремлевском дворце было приурочено к главному празднику нового, 2020 года - 75-летию Победы. Для зрителей прозвучали "Смуглянка", "Священная война" и "Казаки в Берлине".

Своими впечатлениями от рождественского концерта в Кремле зрители активно делятся в соцсетях.

"...Потрясающее впечатление! Столько чувств во время концерта - от улыбки до щемящей боли в горле. В такой атмосфере чувствуешь себя частью истории, задумываешься: что лично я могу сделать хорошего и светлого для этого мира?.."

"...Очень эмоциональный вечер: никогда не видела, чтобы такое количество людей одновременно утирали слезы. Я тоже плакала. Все сошлось в одной точке - мои воспоминания, песни, чувства..."

В финале концерта зрители стоя пели вместе с хором "Прощание славянки" и долго аплодировали, не отпуская артистов...

Сборная талантов

Кубанский казачий хор - хор солистов, состоящий из настоящих природных самородков, которых Захарченко ищет по всей стране. Один из них - обладатель уникального баса-профундо Дмитрий Селезнев, выходец из архангельской глубинки. Впервые Дима появился на сцене семь лет назад на таком же рождественском концерте. Теперь двухметровый богатырь - гордость хора. Всем коллективом его провождали в армию, встречали после службы, а недавно гуляли на Диминой свадьбе. В Кремле выступление Селезнева приняли восторженно.