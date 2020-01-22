Директора курганского аэропорта оправдали за спиленные деревья

Курганский областной суд после рассмотрения апелляции отменил приговор директору курганского аэропорта Дмитрию Коваленко и главному энергетику Андрею Тябутову, которых суд первой инстанцией признал виновными в незаконной вырубке деревьев вокруг аэровокзала.

Как сообщил "РГ" помощник председателя облсуда Олег Тихонов, обоих оправдали и признали за ними право на реабилитацию.

Напомним, уголовное дело возбудили по материалам городской административно-технической инспекции. В вину фигурантам ставили вырубку деревьев без разрешения ведомства. По приговору суда, им предстояло выплатить по 1,15 миллиона рублей штрафа, а также возместить нанесенный ущерб в сумме почти 1,3 миллиона рублей. Представители аэропорта утверждали, что деревья убрали для безопасности полетов, но суд посчитал это недоказанным. Об этом "РГ" писала в статье "Разрешено гнездиться" от 06.11.2019.