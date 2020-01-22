Новости

Учитель из Петрозаводска нашел могилу шотландца Чарльза Гаскойна 13:31
Буйную пассажирку рейса Уфа - Дубай успокоили, связав скотчем 13:31
В "Лужниках" назвали невозможным попадание ребенка в слив в аквапарке 13:29
СМИ: Бой с Исмаиловым не будет отменен из-за ареста Емельяненко 13:27
ДНР: Один человек погиб из-за снайперского огня украинских силовиков 13:26
Заброшенное немецкое бомбоубежище под Калининградом превратят в музей 13:23
Матовников стал заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками 13:23
В Оренбуржье возбудили дело по факту смерти пациентки в больнице 13:22
СМИ: Глава МИД Италии уйдет с поста лидера движения "5 звезд" 13:13
В Подмосковье при взрыве погиб пожарный 13:08
Рассекречен очередной элемент салона "Русского Прадо" 13:01
Директора курганского аэропорта оправдали за спиленные деревья 12:56
Записки и доносы. Во дворце в Петербурге нашли тысячи редких документов 12:45
В Башкирии арестованный подросток умер в медсанчасти ФСИН 12:32
Главу красноярского ПФР заподозрили в получении 13-миллионной взятки 12:24
Субмиллиметровые РЛС для обнаружения малых дронов создадут в России 12:23
Ученые не исключили увеличения сейсмической активности в Крыму 12:14
Клишас: Глава ЦИК приглашена на заседание группы по поправкам в Конституцию 12:13
Челябинские пограничники задержали грузовик с мачете и мечами 12:12
В Удмуртии два подростка спасли тонущего первоклассника 12:10
Tesla про нападки на "автопилот": это всё спекулянты 12:01
Омича будут судить за оправдание теракта в Новой Зеландии 12:00
В санатории Сочи мальчика засосало в диффузор бассейна 11:56
Академик Гусаков избран председателем Межгоссовета СНГ по космосу 11:56
Новым главой Росреестра назначен Олег Скуфинский 11:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
Пять возможных способов для инвестирования денег
Пять возможных способов для инвестирования денег
22.01.2020 12:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Директора курганского аэропорта оправдали за спиленные деревья

Текст: Валентина Пичурина

Курганский областной суд после рассмотрения апелляции отменил приговор директору курганского аэропорта Дмитрию Коваленко и главному энергетику Андрею Тябутову, которых суд первой инстанцией признал виновными в незаконной вырубке деревьев вокруг аэровокзала.

Директору курганского аэропорта вынесли приговор за вырубку деревьев

Как сообщил "РГ" помощник председателя облсуда Олег Тихонов, обоих оправдали и признали за ними право на реабилитацию.

Напомним, уголовное дело возбудили по материалам городской административно-технической инспекции. В вину фигурантам ставили вырубку деревьев без разрешения ведомства. По приговору суда, им предстояло выплатить по 1,15 миллиона рублей штрафа, а также возместить нанесенный ущерб в сумме почти 1,3 миллиона рублей. Представители аэропорта утверждали, что деревья убрали для безопасности полетов, но суд посчитал это недоказанным. Об этом "РГ" писала в статье "Разрешено гнездиться" от 06.11.2019.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет
Матвиенко предложила расширить запрет на двойное гражданство
СМИ: Коллекторам могут вернуть право взимать долги по ЖКХ
Сенат США утвердил план разбирательств по импичменту Трампу
Право
Право
Александр Бастрыкин предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Профилактика
Профилактика
Мошенничество с банкоматами: как не стать жертвой аферистов