Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа

Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов. Об этом рассказывается в книге корреспондентов The Washington Post Филипа Ракера и Кэрол Леонниг "Очень стабильный гений", которая во вторник поступила в продажу на территории Соединенных Штатов.

По данным авторов, Трамп проводил неделю между Рождеством и Новым годом в своем поместье в Мар-а-Лаго во Флориде. Утром 29 декабря избранный президент наслаждался игрой в гольф, когда услышал срочную новость CNN о том, что администрация Обамы решила закрыть два российских объекта и выслать 35 дипломатов РФ в наказание за якобы вмешательство в выборы. "Трамп разозлился", - цитирует книгу ТАСС.

Глава Белого дома был раздражен, что администрация Обамы предприняла такой агрессивный выпад против России без консультаций с ним. Он полагал, что такой шаг был сделан демократами из мести за проигрыш в выборах. В книге отмечается, что будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в телефонном разговоре с послом РФ в США Сергеем Кисляком тогда просил не отвечать по принципу "око за око" и пообещал, что новая администрация либо пересмотрит, либо вообще отменит данные санкции.

Напомним, расследование о якобы вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году бывший спецпрокурор Роберт Мюллер вел почти два года, однако свидетельств сговора между президентом США Дональдом Трампом и Москвой он так и не нашел. После этого Трамп не раз заявлял, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией - расследование Мюллера - "мертва". По его словам, что Вашингтон стремится к тому, чтобы отношения с Москвой были хорошими.