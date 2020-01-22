Новости

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарации судом 02:10
Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа 02:04
Пушков провел параллель между украинскими депутатами ПАСЕ и собаками 01:52
Военные Израиля расстреляли бросивших в них гранату палестинцев 01:33
Группу туристов из Польши ограбили на юге Мексики 01:25
В четырех странах зафиксировано 282 случая заражения новым коронавирусом 01:09
В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет 00:50
Ученые выяснили, как похудеть с помощью кофеина 00:46
Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США 00:32
Врачи предположили лихорадку Денге у президента Парагвая 21.01.2020
Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства 21.01.2020
В США зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом 21.01.2020
Строительный комплекс Москвы возглавил Андрей Бочкарев 21.01.2020
Департамент строительства Москвы возглавил Рафик Загрутдинов 21.01.2020
Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности 21.01.2020
Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в "Сочи" 21.01.2020
Приравнивание СССР к нацистской Германии могут запретить 21.01.2020
Президент ФПА назвал главу Минюста сильной фигурой в системе госвласти 21.01.2020
ЦБ предписал банкам упростить содержание ипотечных договоров 21.01.2020
Александр Емельяненко арестован за пьяный дебош в Анапе 21.01.2020
Трутнев сохранил пост вице-премьера и полпреда президента на Дальнем Востоке 21.01.2020
Якушев назначен министром строительства и ЖКХ 21.01.2020
Для чего в СГ формируют стандарты обработки космической информации 21.01.2020
Ананидзе может продолжить карьеру в АЕКе или "Анортосисе" 21.01.2020
Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Максут Шадаев 21.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
22.01.2020 02:04
Рубрика: В мире

Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа

Фото: AP Photo/Jeffrey Phelps Фото: AP Photo/Jeffrey Phelps
Фото: AP Photo/Jeffrey Phelps

Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов. Об этом рассказывается в книге корреспондентов The Washington Post Филипа Ракера и Кэрол Леонниг "Очень стабильный гений", которая во вторник поступила в продажу на территории Соединенных Штатов.

Фото: REUTERS/Grigory Dukor
WP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации

По данным авторов, Трамп проводил неделю между Рождеством и Новым годом в своем поместье в Мар-а-Лаго во Флориде. Утром 29 декабря избранный президент наслаждался игрой в гольф, когда услышал срочную новость CNN о том, что администрация Обамы решила закрыть два российских объекта и выслать 35 дипломатов РФ в наказание за якобы вмешательство в выборы. "Трамп разозлился", - цитирует книгу ТАСС.

Глава Белого дома был раздражен, что администрация Обамы предприняла такой агрессивный выпад против России без консультаций с ним. Он полагал, что такой шаг был сделан демократами из мести за проигрыш в выборах. В книге отмечается, что будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в телефонном разговоре с послом РФ в США Сергеем Кисляком тогда просил не отвечать по принципу "око за око" и пообещал, что новая администрация либо пересмотрит, либо вообще отменит данные санкции.

Напомним, расследование о якобы вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году бывший спецпрокурор Роберт Мюллер вел почти два года, однако свидетельств сговора между президентом США Дональдом Трампом и Москвой он так и не нашел. После этого Трамп не раз заявлял, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией - расследование Мюллера - "мертва". По его словам, что Вашингтон стремится к тому, чтобы отношения с Москвой были хорошими.

Трамп: США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем
В мире США Дональд Трамп

Главное сегодня

Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства
Формирование нового правительства России
Захарова: Премьер-министр Польши убил в себе человека
Ростуризм разъяснил степень опасности поездок в Китай
Первым гиперзвуковым "Цирконом" вооружат один из фрегатов
В мире
В мире
Как повлияет на российский экспорт соглашение США и Китая
Лесные пожары
Лесные пожары
В Австралии спасли от огня уникальные деревья