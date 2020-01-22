Саудовский принц помог хакерам взломать телефон основателя Amazon

К взлому телефона основателя Amazon оказался причастен наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман.

Последний в мае 2018 года переслал Джеффу Безосу видеоролик, содержащий вредоносный файл. В течение нескольких часов "огромное количество информации" было скачано с телефона миллиардера. Какие именно данные были украдены, британская газета The Guardian не уточняет.

Добавим, что Безос, который также является владельцем газеты The Washington Post, ранее заявлял, что у него много врагов. Среди них и президент США Дональд Трамп, который не раз критиковал Джеффа.