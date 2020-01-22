Сенат США утвердил план разбирательств по импичменту Трампу

После 12-часовой "перепалки", продолжавшейся до утра среды вокруг предложенных лидером сенатского большинства Митчем Макконнеллом правил судебного разбирательства, контролирующие верхнюю палату конгресса республиканцы и их оппоненты - демократы - пришли к компромиссу и сумели утвердить план процедуры рассмотрения импичмента президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Reuters.

Как уже писала "РГ", республиканское большинство сумело отклонить требования демократов о дополнительном запросе "украинского кейса" - материалов о контактах Трампа с новым украинским руководством. Не получила достаточной поддержки инициатива вызвать на слушания для дачи показаний главу административно-бюджетного управления администрации Мика Малвэйни.

Таким образом, можно ожидать, что процедура пройдет в ускоренном режиме.