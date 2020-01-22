СМИ: Бой с Исмаиловым не будет отменен из-за ареста Емельяненко

Арест на семь суток Александра Емельяненко не повлияет на проведение его поединка против Магомеда Исмаилова. Организаторы заявили, что поединок отменен не будет.

Ночью 21 января Емельяненко был задержан полицией в селе Суспех под Анапой на территории базы отдыха "Спорт", где он проходил тренировочный сбор. Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неподобающим образом.

Емельяненко ведет подготовку к поединку против Магомеда Исмаилова, который пройдет в рамках турнира лиги ACA 107 в Москве 3 апреля.

"Задержание Емельяненко не повлияет на проведение поединка против Исмаилова. На данный момент все по-прежнему запланировано на 3 апреля", - сказали Sports.ru в пресс-службе ACA.

Впрочем, пока непонятно, в какой форме подойдет к этому бою Александр Емельяненко. В его карьере уже случалось, когда боец из-за проблем с алкоголем срывал подготовку к поединку. Это произошло в 2012 году, когда Емельяненко не в форме подошел к поединку против Джеффа Монсона и в итоге уступил.

В 2019 году после задержания в Кисловодске промоушен RCC разорвал контракт с бойцом, хотя по нему Емельяненко должен был провести два боя.