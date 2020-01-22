Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток. Информацию об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Как выяснилось, все время ареста Емельяненко будет содержаться в городском изоляторе временного содержания (ИВС).

Как уже писала "РГ", бойца ММА задержала полиция ночью 21 января в селе Суспех под Анапой на базе отдыха "Спорт", где Емельяненко проводил тренировочный сбор. По данным правоохранителей, спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения, "вел себя неадекватно" и "нарушал порядок". В конце концов, вызванный наряд полиции решил задержать Александра Емельяненко и в отношении него составили административный протокол. Правда, в этот раз обошлось без сопротивления полиции, как год назад, в марте 2019-го.

Тогда в Кисловодске Емельяненко на автомобиле пытался скрыться от эвакуатора, попал в аварию, разбил две чужие машины, после чего закрылся в своем золотом Mercedes и отказывался выходить.

Когда дебошира попытались задержать сотрудники ДПС, то он вел себя так агрессивно и оказывал такое активное сопротивление, что полицейским потребовалось вызвать подкрепление. По свидетельствам очевидцев, в задержании спортсмена участвовали сразу 12 стражей правопорядка. Первые наручники, которые надели на Емельяненко, он порвал, но со вторыми не справился, и, в конце концов, был доставлен в отделение полиции, а потом арестован на 10 суток.

В этот раз сообщений об агрессивном поведении бойца ММА во время задержания в Анапе не поступало. Тем не менее, ближайшие семь суток Александру Емельяненко придется провести в ИВС курорта.