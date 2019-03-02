Боец Емельяненко получил 10 суток ареста

Решением Кисловодского городского суда боец смешанных единоборств Александр Емельяненко получил 10 суток административного ареста. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила руководитель пресс-службы Ставропольского областного суда Елена Чурюда.

- Наказание назначено по статье КоАП РФ "неповиновение сотруднику полиции", - сказала она. Что касается двух других протоколов, составленных накануне в отношении Емельяненко - о "нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги", а также "невыполнение водителем законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения, - сотрудница суда ничего не смогла пояснить по их поводу.

Инцидент, напомним, произошел накануне вечером. Причиной стала попытка Емельяненко скрыться от эвакуатора, который хотел убрать его машину с пешеходного перехода. В итоге он попал в аварию, разбил две машины, после чего закрылся в своем золотом автомобиле Mercedes и отказывался выходить.

Задержать дебошира попытались сотрудники ДПС, но так как тот вел себя агрессивно и оказывал сопротивление, они вызвали подкрепление. По словам очевидцев, в задержании спортсмена были задействованы 12 стражей правопорядка. Рассказывают, что первые наручники он порвал, но со вторыми не справился и был доставлен в отделение полиции, где провел минувшую ночь.

В суд боец был доставлен к обеду, протрезвевший и раскаявшийся в содеянном. Он признал, что сел за руль пьяным, объяснив свое поведение тем состоянием, в котором находился. На заседании пояснил, как оказался в Кисловодске: "Приехал сюда три дня назад тренироваться, подготовиться, чтобы завоевывать для России великие победы на международных спортивных аренах".

Кроме этого, в ходе судебного заседания он извинился перед полицейским, вызванным в качестве свидетеля. "Если я вас чем-то оскорбил, то приношу свои извинения. Прошу не таить на меня обиду", - сказал спортсмен.

В то же время он отметил, что при выключенной видеокамере полицейские выражались в его адрес нецензурной бранью. Не исключено что Емельяненко придется ответить еще и по уголовной статье.

По данным МВД, в отношении правонарушителя собран материал по статье 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти" и направлен по подследственности для принятия процессуального решения.