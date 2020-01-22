Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию поручил реализовать проект "Доступный интернет", четко обозначив при этом главную его составляющую: каждый гражданин должен иметь бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.

Операторы сказали "да"

Собственно, это логическое продолжение ранее озвученных законодательных инициатив по защите интернета в стране и о приоритете отечественного программного обеспечения перед импортным, поддержанных главой государства.

Насколько трудна в выполнении президентская инициатива? Минкомсвязи на данный момент уточняет параметры задачи, а выяснив все нюансы, приступит к подготовке мер по реализации задачи.

"Большая тройка" - МТС, "МегаФон", "Вымпелком" (бренд "Билайн"), а равно и Yota заявили о своей готовности присоединиться к мегапроекту. Никаких особых препятствий не видят и в "Ростелекоме".

В целом положительную оценку дает президентскому предложению и IT-сообщество.

Александр Комарницкий, известный в России разработчик успешных проектов "Яндекса" и Mail.ru, ныне глава департамента разработки десктопных браузеров европейского стартапа Cilqz GmbH (Германия):

- "Доступный интернет" без кавычек можно называть прорывом, поскольку это практически не имеющая аналогов вещь. Это будет - в случае грамотного исполнения, разумеется, - реально круто, это как если бы вдруг бесплатным стало, скажем, электричество. Тем более для осуществления этой идеи у страны есть все необходимое. Россия начала тотальную "интернетизацию" позже других и поэтому могла сразу использовать последние достижения, "перепрыгнув" через промежуточные стадии развития.

46 стран мира, в том числе Россия, на сегодняшний день предоставляют пользователям безлимитный интернет

В стране сегодня успешно развивается оптоволокно - основа широкополосного доступа в мировую сеть, а услуги 4G, 5G - одни из самых недорогих в мире, по крайней мере пока.

Все кругом отечественное

Ранее президент России подписал закон о предустановке отечественного программного обеспечения, что вызвало неоднозначную реакцию пользователей. С вашей точки зрения - положительный ли это шаг?

Александр Комарницкий: Положительный. На самом деле в России предостаточно качественного ПО, это я вам как разработчик говорю. Важен баланс. Монополия нравилась только дону Корлеоне, а монополия того же Google вряд ли кому придется по вкусу. Соответственно упомянутое вами действие - противостояние монополии, позволяющая качественно развивать собственный рынок.

Сегодня одна из самых болезненных интернет-проблем - защита персональных данных. В рамках рассматриваемого проекта есть ли какие-то новые риски, ведь бесплатность означает расширение аудитории и, соответственно...

Александр Комарницкий: Нет, в этом плане никаких рисков, это немного другое. Но отраден сам факт того, что люди, простые пользователи интернета начали обсуждать и задумываться о безопасности своих персональных данных в сети.

"Немного другое" - это браузер? Как "точка входа" всех пользователей, которых станет еще больше?

Александр Комарницкий: Не только. При всех прочих равных, ныне пользуемые браузеры действительно можно рассматривать как богатый источник охотников за персональными данными, в достаточной степени, как это не покажется странным, защищены. Сегодня вопросы по защите целесообразно адресовать разработчикам сайтов - их дело (и прямая обязанность!) мониторить ресурсы на предмет уязвимостей и вовремя реагировать на угрозы.

Другое дело, что разработчики браузеров, а равно дистрибьютеры крайне мало говорят о возможностях своих детищ именно в деле защиты данных пользователя, мало их "выпячивают". Опуская технические подробности, скажу лишь, что устанавливая на своем компьютере тот или иной браузер - внимательно изучите все его настройки. Да, на это надо потратить время, но что вам важнее? Думаю, все-таки подстраховаться. Тем более разобраться здесь под силу любой, не побоюсь этого слова, бабушке.

В Послании президента подчеркнуто: бесплатным доступ станет к "социально значимым интернет-ресурсам". Как, по-вашему, мог бы выглядеть этот список?

Александр Комарницкий: О, ну это - на данный момент - уж очень широкое поле... Ну, скорее всего, кроме Госуслуг, какие-нибудь яндексовские сервисы, сервисы того же Mail.ru с их соцсетями "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджерами IСQ, который до сих пор жив, или их же "ТамТам"... Это вопрос не "разработческий", это вопрос, скорее, идеологический...

Победитель известен?

Итак, первый результат огласки проекта "Доступный интернет" ясен. Его с энтузиазмом поддерживают и айтишники, и пользователи. Остается выяснить - за что все-таки не придется платить. Будут ли это некие новые тарифы, где бесплатно определенное количество гигабайт трафика, или будет создана принципиально новая схема? Покажет время.

Оно же и выявит победителей в начавшейся гонке "социально значимых". Пока полной ясности нет. Шансы равны у всех. "Яндекс" еще на стадии утверждения нового премьер-министра удостоился от Михаила Мишустина похвального отзыва, после чего акции компании взлетели в цене. Кстати, многие эксперты называют в числе фаворитов и интернет-ресурс "Российской газеты".

Кстати

Если сделано в России

Как попадают в реестр отечественного ПО?

Этот вопрос мы адресовали Максиму Хромову, генеральному директору Поискового портала "Спутник" (дочернее подразделение "Ростелекома"):

- Десктопный браузер "Спутник" от компании "Ростелеком" был внесен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России 16 мая 2016 г. под N 779.

Решение о включении или не включении продуктов в реестр принимается в ходе голосования членов Экспертного совета по российскому ПО Минкомсвязи России. Эксперты - это действующие специалисты из российской IT-отрасли с большим опытом работы в индустрии, они рассматривают поданные компаниями заявки на внесение продуктов и решений в Единый реестр.

Программные продукты включают в реестр, если они соответствуют требованиям, установленным пунктом 5 правил формирования и ведения реестра российского ПО, утвержденных постановлением Правительства РФ N 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 16 ноября 2015 года.

Эти требования устанавливают принадлежность, состав, архитектуру, основные функции, предъявляемые при эксплуатации отечественного программного обеспечения (в том числе офисного) федеральными органами исполнительной власти и государственными внебюджетными фондами.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Борис Голкин