США предложили КНР переговоры с участием РФ по ядерному оружию

США призывают Китай принять участие в трехсторонних переговорах с Россией по стратегическим ядерным вооружениям. Соединенные Штаты обеспокоены растущим ядерным потенциалом КНР.

Как отметил постоянный представитель США при Конференции по разоружению посол Роберт Вуд, по прогнозам, Пекин за следующие десять лет вдвое нарастит ядерные запасы. Это представляет "серьезную угрозу стратегической стабильности", цитирует постпреда Reuters.

Вуд добавил, что рассчитывает на помощь России для вовлечения Китая в переговоры. По его словам, с РФ уже достигнуто взаимопонимание по этому вопросу.

Ранее сообщалось о том, что своевременная модернизация позволила России значительно обойти США в сфере наземного ядерного оружия. В Соединенных Штатах последняя модернизация проводилась 10-15 лет назад.