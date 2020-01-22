Столтенберг заявил о рекордном количестве военных США в Европе

Военное присутствие Соединенных Штатов в Европе достигло рекордного уровня. С таким заявлением выступил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Комитета Европарламента по иностранным делам и Подкомитета по обороне и безопасности.

По его словам, после холодной войны Вашингтон обоснованно сокращал свое военное присутствие в Европе, однако сейчас здесь более, чем когда-либо с начала века американских солдат и вооружений, пишет ТАСС. При этом конкретные цифры озвучены не были. Столтенберг напомнил, что через несколько недель в Европе начнутся крупнейшие учения "Defender 2020", для участия в них из США прибудут еще 20 тысяч военных.

Столтенберг также заявил, что Евросоюз нуждается в НАТО и участии США, призвав европейских парламентариев разделить данную точку зрения.

Напомним, ранее генсек заявил о том, что альянс считает Черное море стратегическим для себя регионом, и, что присутствие НАТО здесь будет усиливаться. Столтенберг пообещал проводить в данном регионе больше военных учений с государствами-партнерам.