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22.01.2020 02:33
Рубрика: В мире

Столтенберг заявил о рекордном количестве военных США в Европе

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis
Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Военное присутствие Соединенных Штатов в Европе достигло рекордного уровня. С таким заявлением выступил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Комитета Европарламента по иностранным делам и Подкомитета по обороне и безопасности.

Фото: AP Photo/Nati Harnik
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По его словам, после холодной войны Вашингтон обоснованно сокращал свое военное присутствие в Европе, однако сейчас здесь более, чем когда-либо с начала века американских солдат и вооружений, пишет ТАСС. При этом конкретные цифры озвучены не были. Столтенберг напомнил, что через несколько недель в Европе начнутся крупнейшие учения "Defender 2020", для участия в них из США прибудут еще 20 тысяч военных.

Столтенберг также заявил, что Евросоюз нуждается в НАТО и участии США, призвав европейских парламентариев разделить данную точку зрения.

Напомним, ранее генсек заявил о том, что альянс считает Черное море стратегическим для себя регионом, и, что присутствие НАТО здесь будет усиливаться. Столтенберг пообещал проводить в данном регионе больше военных учений с государствами-партнерам.

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