Субмиллиметровые РЛС для обнаружения малых дронов создадут в России

В России создадут новые радиолокационные станции для обнаружения малых беспилотников. Они смогут работать в терагерцевом диапазоне, это когда длина волны меньше одного миллиметра.

Уйдет на разработку порядка пяти лет, сообщил ТАСС генеральный директор компании "РТИ" Павел Лаптаев. Такие радиоэлектронные станции будут действовать в космосе. Руководитель компании отметил, что субмиллиметровый локатор позволяет с недостижимой в других диапазонах точностью концентрировать луч на достаточно компактном объекте, определять необходимые параметры: форму, материал, скорость, траекторию движения.

Подобных результатов компания смогла добиться только в прошлом году. Специалисты освоили элементную базу для РЛС, научились определять объекты. Сейчас они трудятся над программным обеспечением для локаторов. Главная их цель - быстро и эффективно вычислять категорию беспилотных летательных аппаратов и передавать информацию оператору.