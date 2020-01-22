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22.01.2020,  
12:23
Текст:  Светлана Цыганкова

Субмиллиметровые РЛС для обнаружения малых дронов создадут в России

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В России создадут новые радиолокационные станции для обнаружения малых беспилотников. Они смогут работать в терагерцевом диапазоне, это когда длина волны меньше одного миллиметра.

Фото: roe.ru
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Уйдет на разработку порядка пяти лет, сообщил ТАСС генеральный директор компании "РТИ" Павел Лаптаев. Такие радиоэлектронные станции будут действовать в космосе. Руководитель компании отметил, что субмиллиметровый локатор позволяет с недостижимой в других диапазонах точностью концентрировать луч на достаточно компактном объекте, определять необходимые параметры: форму, материал, скорость, траекторию движения.

Подобных результатов компания смогла добиться только в прошлом году. Специалисты освоили элементную базу для РЛС, научились определять объекты. Сейчас они трудятся над программным обеспечением для локаторов. Главная их цель - быстро и эффективно вычислять категорию беспилотных летательных аппаратов и передавать информацию оператору.

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