Tesla про нападки на "автопилот": это всё спекулянты

На попытку группы владельцев автомобилей Tesla добиться отзывной кампании из-за случаев, якобы, внезапных самопроизвольных ускорений, в Tesla Inc. назвали попыткой "нагреть руки" спекулятивной игрой на бирже.

Напомним, на минувшей неделе национальное агентство Соединенных штатов по безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщило, что рассмотрит коллективное заявление о 127 случаях самопроизвольного ускорения автомобилей Tesla, частью - ссылок на сообщения СМИ. Заявители просят агентство рекомендовать Tesla отзывную кампанию, которая потенциально охватит около полумиллиона Model S, Model X и Model 3, произведенных с 2013 года.

В компании Tesla обвинения называют беспочвенными.

"Мы за несколько последних лет обсудили с агентством (NHTSA - прим. "РГ")" все основные претензии отраженные в этом заявлении. Все данные показывают, что машины работают исправно", - гласит сообщение на странице компании в соцсетях.

А истинным мотивом заявителей в Tesla называют биржевые спекуляции на краткосрочных колебаниях курса ее акций.

Информационное агентство CNBC называет инициатором заявления некоего Брайана Спарка, продавшего акции Tesla на крупную сумму.

NHTSA приняло заявление к рассмотрению.