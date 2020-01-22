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22.01.2020 12:01
Рубрика: Легковые авто

Tesla про нападки на "автопилот": это всё спекулянты

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

На попытку группы владельцев автомобилей Tesla добиться отзывной кампании из-за случаев, якобы, внезапных самопроизвольных ускорений, в Tesla Inc. назвали попыткой "нагреть руки" спекулятивной игрой на бирже.

Напомним, на минувшей неделе национальное агентство Соединенных штатов по безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщило, что рассмотрит коллективное заявление о 127 случаях самопроизвольного ускорения автомобилей Tesla, частью - ссылок на сообщения СМИ. Заявители просят агентство рекомендовать Tesla отзывную кампанию, которая потенциально охватит около полумиллиона Model S, Model X и Model 3, произведенных с 2013 года.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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В компании Tesla обвинения называют беспочвенными.

"Мы за несколько последних лет обсудили с агентством (NHTSA - прим. "РГ")" все основные претензии отраженные в этом заявлении. Все данные показывают, что машины работают исправно", - гласит сообщение на странице компании в соцсетях.

А истинным мотивом заявителей в Tesla называют биржевые спекуляции на краткосрочных колебаниях курса ее акций.

Информационное агентство CNBC называет инициатором заявления некоего Брайана Спарка, продавшего акции Tesla на крупную сумму.

NHTSA приняло заявление к рассмотрению.

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#Tesla