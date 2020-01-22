Умер актер Уильям Богерт

Американский актер театра, кино и ТВ Уильям "Билл" Богерт умер в Нью-Йорке, не дожив двух недель до своего 84-летия.

Как сообщает Variety, артист скончался еще 12 января, однако СМИ об этом стало известно только сейчас. При этом причины смерти не названы.

Уильям Богерт родился в 1936 году в Нью-Йорке. Сниматься начал в середине шестидесятых, отметившись в более чем сотне фильмов и сериалов: "Жажда смерти" 1974-го и сиквел, "Собачий полдень", "Старски и Хатч", "Чертова служба в госпитале МЭШ", "Остров фантазий", "Невероятный Халк", "Блюз Хилл-стрит", "Военные игры" (отец Дэвида, героя Мэттью Бродерика), "Коломбо", "Третья планета от Солнца", "Идеальное убийство".

Был женат на турецко-американской актрисе Эрен Озкер, известной по "Маппет-шоу" (ее голосом, в частности, в оригинале говорят Хильда и Ванда). Озкер умерла в 1993-м.