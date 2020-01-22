Утверждена Стратегия развития электроники

Правительство утвердило Стратегию развития электронной промышленности до 2030 года. Электронная промышленность - отрасль экономики, связанная с разработкой и производством электронного оборудования, модулей, компонентов и встраиваемого программного обеспечения.

"Цель Стратегии - создание конкурентоспособной отрасли на основе развития научно-технического и кадрового потенциала, оптимизации и технического перевооружения производственных мощностей, создания и освоения новых промышленных технологий, а также совершенствования нормативно-правовой базы для удовлетворения потребностей в современной электронной продукции", - говорится в сообщении на сайте Кабмина.

Предусматривается, что к 2030 году доля гражданской электронной продукции в общем объеме производства промышленной продукции (по выручке) будет составлять не менее 87,9%, доля электронной продукции российского производства в общем объеме внутреннего рынка электроники - 59,1%, объем экспорта электронной продукции - 12,02 млрд долларов.

Подготовленная Минпромторгом Стратегия группирует задачи по девяти ключевым направлениям: "Научно-техническое развитие", "Средства производства", "Отраслевые стандарты", "Кадры", "Управление", "Кооперация", "Отраслевая информационная среда", "Рынки и продукция" и "Экономическая эффективность". Стратегию планируется реализовать в три этапа: за 2020-2021 годы увеличить долю российской электроники на внутреннем рынке, в 2022-2025 годы - заняться ее продвижением на внешних рынках, а в 2026-2030 годы - добиться лидирующих позиций на перспективных рынках и глобального технологического лидерства.

Сейчас доля электронной промышленности в валовом внутреннем продукте России составляет 1,8%, уровень добавленной стоимости - 60-80%. Общее количество организаций в отрасли составляет около 1600-1700.

За последнее десятилетие (2008-2018 гг.) объем выручки организаций отрасли составил 1,868 трлн рублей, доля гражданской продукции в общем объеме производства промышленной продукции (по выручке) составила 50,3%, а произведенной российскими организациями отрасли - 31%. Объем экспорта российской электронной продукции составил 4,16 млрд долларов (рост в 4,4 раза за десять лет), а производительность труда увеличилась в 4,3 раза, отраслевая выручка - в 5,6 раза к 2008 году.