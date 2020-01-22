В Беларуси появятся электрические МАЗы

Грузовики МАЗ - гордость белорусского автопрома - в будущем получат электрические силовые установки. Об этом рассказал председатель президиума республиканского НАН Владимир Гусаков.

Как рассказал ученый в интервью агентству "БЕЛТА", реализация совместного с ОАО "МАЗ" проекта по созданию электрогрузовика на шасси среднетоннажного автомобиля уже началась. Подробности проекта не приводятся. Но известно, что опытное производство должно стартовать уже в 2020 году.

"Созданные заделы во взаимодействии с предприятиями-партнерами позволят в текущем году выйти на опытное производство пяти новых моделей отечественных электромобилей", - сказал Гусаков.

Он перечислил не только МАЗ, но и "типовой ряд каркасных электрокаров" с углепластиковым кузовом, некую коммунальную машину с электроприводом, а также ранее анонсированные минивэн на шасси китайского автомобиля Joylong EF5 и седан на базе Geely SC7.

"Кроме того, в ближайшей перспективе будет также разработан и изготовлен низкопольный электробус с увеличенной дальностью пробега", - добавил ученый.

В линейке МАЗа в настоящее время представлен среднетоннажный грузовик под индексом 4371. Он представлен в различных модификациях с несколькими традиционными силовыми установками на выбор. Это моторы ЯМЗ, ММЗ и Cummins.

Напомним, что российский завод КамАЗ проводил испытания грузовиков на электротяге еще в 2015 году. Однако до конвейера они пока так и не добрались. С 2018 года компания выпускает электробусы с индексом 6282.