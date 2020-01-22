Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
22.01.2020 15:03
Рубрика: Коммерческий транспорт

В Беларуси появятся электрические МАЗы

Текст: Андрей Полухин
Фото: Егор Еремов / РИА Новости Фото: Егор Еремов / РИА Новости
Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Грузовики МАЗ - гордость белорусского автопрома - в будущем получат электрические силовые установки. Об этом рассказал председатель президиума республиканского НАН Владимир Гусаков.

Как рассказал ученый в интервью агентству "БЕЛТА", реализация совместного с ОАО "МАЗ" проекта по созданию электрогрузовика на шасси среднетоннажного автомобиля уже началась. Подробности проекта не приводятся. Но известно, что опытное производство должно стартовать уже в 2020 году.

Фото: iStock
Кто виноват, если машины притерлись зеркалами

"Созданные заделы во взаимодействии с предприятиями-партнерами позволят в текущем году выйти на опытное производство пяти новых моделей отечественных электромобилей", - сказал Гусаков.

Он перечислил не только МАЗ, но и "типовой ряд каркасных электрокаров" с углепластиковым кузовом, некую коммунальную машину с электроприводом, а также ранее анонсированные минивэн на шасси китайского автомобиля Joylong EF5 и седан на базе Geely SC7.

"Кроме того, в ближайшей перспективе будет также разработан и изготовлен низкопольный электробус с увеличенной дальностью пробега", - добавил ученый.

В линейке МАЗа в настоящее время представлен среднетоннажный грузовик под индексом 4371. Он представлен в различных модификациях с несколькими традиционными силовыми установками на выбор. Это моторы ЯМЗ, ММЗ и Cummins.

Напомним, что российский завод КамАЗ проводил испытания грузовиков на электротяге еще в 2015 году. Однако до конвейера они пока так и не добрались. С 2018 года компания выпускает электробусы с индексом 6282.

Рассекречен очередной элемент салона "Русского Прадо"
Конкурент Cullinan и Bentayga выехал на тесты: новые фото Aurus Komendant