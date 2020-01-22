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22.01.2020 18:45
Рубрика: Власть

Доктрина на экспорт

Утверждена новая доктрина продовольственной безопасности
Текст: Алена Узбекова
Президент Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России.
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Академик РАН, бывший статс-секретарь минсельхоза Александр Петриков выделяет три новшества по сравнению с прежним вариантом документа, утвержденным в 2010 году (его основные пороговые значения выполнены).

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Расширена продуктовая линейка, по которой оценивается продовольственная независимость. Добавлены овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, а также семена основных сельхозкультур отечественной селекции. Расширен список потенциальных рисков и угроз продовольственной безопасности. Появились риски снижения плодородия сельхозземель из-за их нерационального использования. Добавлены ветеринарные и фитосанитарные риски, санитарно-эпидемиологическая и социальная угрозы. Последняя обусловлена снижением привлекательности сельского образа жизни. Это создает риски для обеспечения отрасли кадрами.

Документ определяет продовольственную безопасность как состояние, при котором обеспечивается продовольственная независимость, гарантируется физическая и экономическая доступность продуктов для каждого гражданина в объемах, необходимых для активного и здорового образа жизни. В прошлой версии Доктрины для оценки продовольственной безопасности использовался критерий удельного веса продукции в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка с учетом переходящих запасов. Теперь проднезависимость определяется как уровень самообеспечения, который рассчитывается как отношение объема отечественного производства продукции к объему внутреннего потребления. Согласно документу, уровень самообеспечения по зерну должен составлять не менее 95%, по сахару - не менее 90%, по растительному маслу - не менее 90%, по мясу и мясопродуктам - не менее 85%, по молоку и молокопродуктам - не менее 90%, по рыбе и рыбопродуктам - не менее 85%, по картофелю - не менее 95%, по овощам и бахчевым - не менее 90%, по фруктам и ягодам - не менее 60%, по семенам основным сельхозкультур отечественной селекции - не менее 75%, по пищевой соли - не менее 85%.

Фото: Роман Щербенков/СОЮЗ
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Петриков обращает внимание, что документ принят в условиях задачи наращивания экспорта. Однако реализовывать экспортный потенциал будут с учетом приоритетов самообеспечения страны, а также экономической и продовольственной безопасности в рамках Евразийского экономического союза. "То есть не должно быть такого, что недоедим, но вывезем. Также поставлена задача достижения положительного сальдо торгового баланса сырья и продовольствия. Сейчас оно у нас отрицательное", - отметил Петриков. "В Доктрине учитывается баланс экспорта и импорта в различных продуктовых группах. Это говорит о том, что возобладал рациональный и прагматичный подход. При этом нужно правильно распределить потоки. Экспорт может компенсировать перепроизводство отдельных видов продукции", - сказал "РГ" президент международной консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев.

Важный показатель новой Доктрины - физическая доступность продовольствия. Проще говоря, должно быть больше магазинов и рынков. "Но мы живем в XXI веке. И наши исследования показывают, что и в деревнях люди все чаще покупают еду онлайн. Нужно развивать это направление, а не увеличивать количество магазинов", - отмечает Евгения Серова, бывший руководитель московского офиса ФАО (продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН), а ныне директор по аграрной политике НИУ "Высшая школа экономики".

Она указывает, что средние показатели по экономической доступности могут быть выполнены даже в том случае, когда одни люди могут потреблять две нормы, а другие недоедать, и что в Доктрине, как и в предыдущем документе, указаны рациональные нормы потребления продуктов, а не макро- и микроэлементов - белков, углеводов, жиров. "Неправильно указывать, как добирать норму по белкам - соей или курицей. Можно указать, сколько нужно белка. И чем старее население, тем его нужно меньше, это тоже необходимо учитывать", - отметила Серова.

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