В Гомеле пройдет выставка работ международных пленэров

Первым международным вернисажем встретят в конце января поклонников изобразительного искусства залы знаменитого гомельского дворцового ансамбля XVIII века Румянцевых и Паскевичей. Обширная галерея живописных пленэров, посвященных академику Станиславу Жуковскому, погибшему в застенках фашистского концлагеря под Варшавой, представит полотна художников из Союзного государства, стран СНГ.

Шедевры прославленного певца русской природы, среди учителей которого критики называют, прежде всего, Левитана, Поленова, Коровина и Пастернака, украшают многие музеи мира. Особым восторгом у его современников пользовались полотна со старыми усадебными парками, обветшалыми "дворянскими гнездами", наполненными солнцем интерьерами дач и усадеб.

Не случайно после смерти Исаака Левитана Жуковский считался одним из самых известных пейзажистов. Он гордился, что его называют русским импрессионистом, но не любил, когда его работы сравнивали с полотнами французских родоначальников этого жанра. Станислав Юлианович, утверждают знатоки его творчества, искренне считал, что русскую природу надо писать по-русски: "Моне, Сезанн и другие - прекрасные и очень искренние художники, - не уставал повторят маэстро. - Но я не выношу, когда пишут русскую природу, подгоняя ее под полотна Сезанна. Когда я вижу такие произведения, я делаюсь буквально больным".

В самом начале минувшего века Жуковский открыл в Москве художественную школу, в которой сам и преподавал более десяти лет, а среди его учеников история не забывает упомянуть не только прославленного театрального живописца и архитектора Игнатия Нивинского, но и даже поэта-бунтаря Владимира Маяковского.

В Гомельском дворцово-парковом ансамбле пояснили, что проведение пленэров живописи, посвященных "певцу русской усадьбы Станиславу Жуковскому, стало уже традицией для объединения "Товарищество передвижных художественных выставок. XXI век (Санкт-Петербург)". Эти выставки, уточнили ее организаторы, проводят для сплочения мастеров различных областей искусства и литературы из разных стран, популяризации творчества мастера лирического пейзажа.

Кстати, на открытии в Белой гостиной дворца выступят певица, композитор, автор-исполнитель Ольга Голубцова и пианистка Злата Романчук. Прозвучат и стихи идейного вдохновителя выставки Валерия Выборжанина. И, конечно же, посетители, благодаря работам художников, смогут совершить прогулку по живописным уголкам древней усадьбы.

Выставка работ живописных пленэров, посвященных Станиславу Жуковскому, будет работать до середины марта, уточняет БЕЛТА.