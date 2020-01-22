В Госдуме изучат возможность новых мер из-за распространения коронавируса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил изучить вопрос об опасности нового типа коронавируса, обнаруженного в Китае.

Поручение дано комитету нижней палаты по охране здоровья.

Тему в ходе пленарного заседания поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который высказал обеспокоенность вспышкой заболевания. "Может быть, меньше мероприятий, меньше приглашать на заседания Госдумы, меньше контактов и так далее", - пояснил Жириновский.

При этом он не исключил, что вирус может быть провокацией с целью обогащения фармацевтических корпораций.

- Если коллеги не будут возражать, давайте мы поручим комитету по охране здоровья разобраться с этим вопросом, - отреагировал Володин.

Он попросил председателя комитета по охране здоровья Дмитрия Морозова проинформировать по итогам анализа ситуации на пленарном заседании.