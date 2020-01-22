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22.01.2020 14:47
Рубрика: Власть

В Госдуме изучат возможность новых мер из-за распространения коронавируса

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил изучить вопрос об опасности нового типа коронавируса, обнаруженного в Китае.

Поручение дано комитету нижней палаты по охране здоровья.

Фото: REUTERS/Aly Song
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Тему в ходе пленарного заседания поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который высказал обеспокоенность вспышкой заболевания. "Может быть, меньше мероприятий, меньше приглашать на заседания Госдумы, меньше контактов и так далее", - пояснил Жириновский.

При этом он не исключил, что вирус может быть провокацией с целью обогащения фармацевтических корпораций.

- Если коллеги не будут возражать, давайте мы поручим комитету по охране здоровья разобраться с этим вопросом, - отреагировал Володин.

Он попросил председателя комитета по охране здоровья Дмитрия Морозова проинформировать по итогам анализа ситуации на пленарном заседании.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Законодательная власть Госдума Распространение нового коронавируса

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