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Рубрика: В мире

Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии

Фото: REUTERS/Koki Kataoka Фото: REUTERS/Koki Kataoka
Фото: REUTERS/Koki Kataoka

В Китае каждый день выявляют новые случаи инфицирования коронавирусом 2019-nCoV. По последним данным, заболевших уже 440 человек. От осложнений скончались девять местных жителей. В основном это пожилые люди.

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
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А медики заговорили о возможной мутации вируса, что повлечет за собой масштабную эпидемию.

"Существует риск прогрессирующего распространения заболевания. В последнее время заметно увеличились пассажиропотоки по стране. Это связано с грядущим Новым годом по лунному календарю", - заявил заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь. Он отметил, что большинство случаев заражения коронавирусом в Китае произошло воздушно-капельным путем.

Более двух тысяч человек находились в тесном контакте с заболевшими и помещены на карантин, информирует ТАСС.

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