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22.01.2020 11:40
Рубрика: Власть

В СФ считают обоснованным приоритет Конституции над международным правом

Предложение предоставить Конституции РФ верховенство над международным правом является обоснованным и направлено на защиту суверенитета государства, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Фото: Максим Блинов/РИА Новости Спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Фото: Максим Блинов/РИА Новости

По ее словам, "внешнеполитическая обстановка остается непростой", и "в этих условиях мы обязаны принимать все меры для защиты нашего суверенитета". "Поэтому предложение президента о закреплении верховенства Конституции в российском правовом пространстве, безусловно, крайне своевременно", - сказала на открытии весенней сессии верхней палаты парламента Матвиенко, чьи слова приводит РИА Новости.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Спикер Совфеда также заявила, что будет продолжено развитие "конструктивного взаимодействия с зарубежными партнерами как в двустороннем формате, так и в рамках межпарламентских организаций".

Ранее Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию предложил закрепить приоритет Конституции РФ над международными нормами в российском праве.

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