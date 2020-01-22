В СФ считают обоснованным приоритет Конституции над международным правом

Предложение предоставить Конституции РФ верховенство над международным правом является обоснованным и направлено на защиту суверенитета государства, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, "внешнеполитическая обстановка остается непростой", и "в этих условиях мы обязаны принимать все меры для защиты нашего суверенитета". "Поэтому предложение президента о закреплении верховенства Конституции в российском правовом пространстве, безусловно, крайне своевременно", - сказала на открытии весенней сессии верхней палаты парламента Матвиенко, чьи слова приводит РИА Новости.

Спикер Совфеда также заявила, что будет продолжено развитие "конструктивного взаимодействия с зарубежными партнерами как в двустороннем формате, так и в рамках межпарламентских организаций".

Ранее Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию предложил закрепить приоритет Конституции РФ над международными нормами в российском праве.