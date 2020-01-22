Виктория Абрамченко назвала главную задачу Минприроды

Достижение показателей нацпроекта "Экология" - главная задача для Минприроды, заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко, которая в правительстве будет курировать вопросы экологии.

"Самая главная задача, которая поставлена в Послании Президента Совету Федерации - это выполнение национального проекта "Экология". Эта задача номер один. Очень много вопросов связано с особо охраняемыми природными территориями - заповедниками и нацпарками. Должен быть сохранен разумный баланс в части сохранения природных ресурсов и в части исполнения интересов людей, которые проживают на данных территориях, если этот вопрос не решен до сих пор", - заявила она на встрече с сотрудниками Минприроды.

"Много было вызовов в прошлом году, в том числе по линии Минприроды России в части ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Мы с коллегами из Росводресурсов вместе работали бок о бок в рамках исключения негативных последствий. Многое было сделано на границах зон подтопления, затопления… и вот такая работа в режиме ЧС показал насколько много проблемных точек - этим тоже нужно заниматься", - подчеркнула вице-премьер.

Виктория Абрамченко также предложила перезагрузить работу в части лесного комплекса, так как этот вопрос традиционно возникает в повестке парламента. Она предложила определить "ключевые параметры и задачи" и начать работу в этом направлении.

Особый упор необходимо сделать на реализацию "мусорной реформы". "По линии обращения с ТКО я очень рассчитываю на создание профессиональной команды, проведение стратегических сессий. Тут раскачиваться совершенно некогда - вы видите, какой резонанс у гражданского общества вызывает эта тема, - подчеркнула зампред правительства. - Очень рассчитываю на вашу помощь, поддержку коллег по линии Росприроднадзора в том числе".

Она поблагодарила министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина за проделанную работу. "Я буду вашим союзником, землей занимаюсь 20 лет, мне эта тема близка, будем работать вместе, в одной слаженной команде", - отметила она.

В свою очередь Дмитрий Кобылкин поблагодарил за оказанное доверие. "Министерство сделает все возможное и невозможное для того, чтобы достичь тех целевых показателей, которые прописаны Указом Президента РФ и заложенные в национальном проекте "Экология". Проект очень непростой, я бы сказал, что он очень тяжелый. Но я абсолютно убежден, что у нас крепкая и профессиональная команда, все за это год непростой показали себя. В конце года решали задачи… быстро и эффективно, достигли самых высоких результатов. Мы сделаем все, чтобы вас не подвести", - резюмировал министр.