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Рубрика: В мире

Журналисты WP: Трамп надеялся объявить о приглашении Путина в США

В новой книге "Очень стабильный гений", раскрывающей подробности правления президента США Дональда Трампа, говорится о намерении хозяина Белого дома объявить о приглашении российского президента Владимира Путина посетить Вашингтон.

Фото: AP Photo/Jeffrey Phelps
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Как сказано в публикации, написанной корреспондентами газеты The Washington Post Филипом Ракером и Кэрол Леонниг, Трамп в марте 2018 года потребовал от тогдашнего помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера публично объявить о сделанном главе РФ приглашении.

На страницах книги говорится, что 20 марта 2018 года во время телефонного разговора Трамп поздравил Путина с победой на прошедших в РФ выборах и пригласил его в американскую столицу. "Сообщим о приглашении и опубликуем заявление о нем", - призвал глава Белого дома. Однако Макмастер смог отговорить Трампа.

Ранее сообщалось, что в данной книге говорится о том, что Трамп прервал собеседование с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы уточнить, когда он может встретиться с главой РФ. Он хотел это сделать сразу после победы на выборах в США, не дожидаясь инаугурации.

Напомним, первая полноформатная встреча двух лидеров состоялась 16 июля в финской столице. Владимир Путин тогда назвал переговоры с Трампом первым шагом в "расчистке завалов" в отношениях России и США. А Дональд Трамп заявил, что отношения стран никогда не были хуже, но после саммита ситуация изменилась.

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