Автодилеры зафиксировали повышенную активность покупателей в начале года

Автодилеры в начале года зафиксировали неожиданно высокую активность покупателей. "Январь оказался подозрительно удачным", - рассказал журналистам президент ассоциации "Российские автодилеры" (РоАД) Олег Мосеев. Впрочем, по итогам года продажи новых автомобилей в России могут сократиться на 8%. Вторичный рынок избежит падения, но и перспектив вырасти у него нет, полагают в РоАД.

Комментируя рост продаж в январе, Мосеев предположил, что граждане просто с опозданием поняли, что повышение утильсбора отразится на цене автомобилей значительнее, чем кажется на первый взгляд. Повышение цен с 1 января многими производителями это подтверждает, но сейчас на стоках дилеров еще есть машины с прошлого года с пока не проиндексированными ценами.

"Потребители видят разницу между машиной 2019 года и тем, сколько она будет стоить в 2020-м. Возможно, это сподвигло людей прийти купить автомобиль сейчас. Они понимают, что через три месяца цена будет больше", - отметил президент РоАД.

Российские дилеры в 2019 году продали автомобилей на 2,51 триллиона рублей. Это на 4,6% больше показателей 2018 года. "По рынку новых автомобилей мы установили очередной рекорд в рублях из-за роста цен. При этом в штуках было падение ( на 2-3%). Доходы населения не растут, доля кредитных продаж и так велика - дальше ей увеличиваться некуда - а деньги на депозитах граждане сохраняют до лучших времен", - пояснил Мосеев.

В целом, в последние два года продажи автомобилей в России, новых и с пробегом, превышают отметку семь миллионов. Исторический максимум был установлен в 2012 году, когда показатель достигал 8,7 миллиона штук.

Каршеринг vs свой автомобиль

Развитие сервисов каршеринга отражается на объемах продаж автомобилей, но незначительно и преимущественно в городах-миллионниках, где действуют платные парковки, констатировал Олег Мосеев. "На мой взгляд, каршеринг - тупиковая ветвь. Он никогда не будет значимо влиять на рынок, поскольку может развиваться только в крупных городах. В малых и средних городах экономики у каршеринга не будет никогда. Вам нужно иметь значимый парк автомобилей, чтобы обеспечить потребности клиентов, но учитывать, что машины будут задействованы только в пиковые часы, а в остальное время будут простаивать", - отметил президент РоАД.