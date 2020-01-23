Бондарев: Сохранение министрами-силовиками постов говорит об их эффективности

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и экс-главком ВКС России Виктор Бондарев прокомментировал состоявшееся накануне назначение глав российских силовых ведомств.

"Сохранение министрами силового блока своих должностей свидетельствует и об их личной эффективности на данных постах, и о результативности работы возглавляемых ими ведомств в целом", - считает сенатор.

По его словам, в нашей стране, как и в любом государстве мира, есть свои проблемы. В России они присутствуют в экономике и социальной сфере. Но вот оборона и безопасность - те сферы, уровнем развития которых и состоянием дел в которых наше государство по праву может гордиться. Причем это касается и текущей ситуации, и устойчивой положительной динамики, и темпов прогресса.

"Мы помним, в каком состоянии пребывали наши Вооруженные силы на рубеже XX-XXI веков, помним, каким высоким был уровень преступности в России, - отметил Бондарев. - Сегодня же мы обладаем лучшей армией мира, одним из двух лучших в мире флотов (паритетным с НАТО), эффективно работающим оборонно-промышленным комплексом, а также прекрасно справляющимися со своими задачами спасательными службами и органами правопорядка. Конечно, нельзя идеализировать нынешнюю ситуацию во всех названных сферах, особенно в сфере безопасности. Однако прогресс в преодолении таких угроз, как терроризм, криминал, оргпреступность, наркоторговля, нелегальная миграция, незаконный оборот оружия, очевиден и безусловен".

Результативность работы министерства обороны России, по мнению сенатора, в принципе, обсуждать излишне: наша армия доказала свою силу и отменную подготовку в реальных боях в Сирии. Помимо непосредственно результативности важно, что по направлениям "оборона", "безопасность", "борьба с ЧС и ликвидация их последствий" выбраны и правильная стратегия, и правильный вектор проводимой политики. Поэтому, уверен Бондарев, менять руководство и состав Минобороны, МВД и МЧС нет необходимости.

"Как мы видим, изменения в министерских креслах в основном коснулись "социалки" и частично экономики. Собственно говоря, такой итог предсказуем. Именно эти сферы нуждаются в "перезагрузке" (о сути которой сказал президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию), а значит, и в кадровом обновлении руководящих органов тех ведомств, которые их курируют и отвечают за их эффективность, - заявил он.