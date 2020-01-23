Брюссель не будет замораживать для Беларуси стоимость "шенгена"

До окончательного вступления в силу визового соглашения между ЕС и Беларусью, подписанного в январе этого года, Брюссель не планирует замораживать для граждан этой страны стоимость шенгенских виз. Об этом сообщили в представительстве ЕС в Минске.

В начале февраля "вступит в силу пересмотренный визовый кодекс ЕС, который предусматривает увеличение визового сбора для граждан всех стран. Для Беларуси такое увеличение будет временным, только до вступления в силу соглашения об упрощении визового режима между, в соответствии с которым сбор автоматически и навсегда снизится с 80 до 35 евро для граждан РБ. Принимая во внимание ограничения по времени и процедурные требования, повышение шенгенского визового сбора с 2 февраля 2020 отменить для граждан Беларуси невозможно", - заявили в представительстве Евросоюза, передает БЕЛТА.

Как уже сообщал "СОЮЗ", соглашение предусматривает взаимное облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. Кроме того, будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в два раза: с 90 дней в году до 180.

Правда, после подписания документы должны еще быть ратифицированы парламентами и начнут действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. Ожидается, уточняют источники в белорусской столице, что это может произойти в июне.