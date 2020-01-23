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23.01.2020 12:34
Рубрика: Культура

Доходы театров и музеев с 2012 года выросли более чем в два раза

Текст: Инга Бугулова
Доходы федеральных театров в России выросли на 186 процентов - с 4,4 миллиарда рублей в 2012 году до 12,6 миллиарда рублей к концу 2019 года. Об этом сообщается в итоговом отчете министерства культуры, размещенном на официальном сайте ведомства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За прошедшие восемь лет выросло и количество поставленных спектаклей: если в 2012 году число постановок составляло 6,2 тысячи, то на данный момент - это 7,9 тысячи.

Подвели в ведомстве и окончательные итоги прошедшего Года Театра. Так, Театральный марафон, протянувшийся от Калининграда до Владивостока, посетили семь миллионов зрителей, а Театральную Олимпиаду, которая представила 135 спектаклей, - свыше ста тысяч зрителей.

Фото: iStock
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Отмечается, что в 2020 году будут выделены дополнительные средства на обновление материально-технической базы региональных театров - на эти цели направят 1,5 миллиарда рублей из бюджета.

В 2,5 раза выросли и доходы федеральных музеев - с 6,2 миллиарда рублей в 2012 году до 17,7 миллиарда в 2019-м. Почти в два раза увеличилась и их посещаемость: с 90 миллионов человек до 155 миллионов.

При этом уже в наступившем году откроются новые комплексы: Музей Зои Космодемьянской (Московская область), вторая очередь Музея космонавтики им. Циолковского (Калуга), Политехнический музей (Москва), Музейный квартал в Туле, Эрмитаж - Урал в Екатеринбурге. Также в 2020 году несколько музеев будут приняты в федеральное ведение. Среди них ГМЗ "Павловск" (Санкт-Петербург), Музеи П.И. Чайковского (Клин, Московская область), Объединенный музей Гагарина в Смоленской области и Объединенный Псково-Изборский музей-заповедник.

Напомним, указом президента новым министром культуры назначена Ольга Любимова. Она сменила на этом посту Владимира Мединского.

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