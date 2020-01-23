Эксперты прочат Меган Маркл в кандидаты в президенты США

Меган Маркл и ее супруг принц Гарри имеют на будущее грандиозные планы. Не исключено, что через 15-20 лет они въедут в Белый дом. "Всякое случается в жизни", - пророчит британский эксперт и кризисный PR-менеджер Марк Борковски в программе Talkmaster Clive Bull.

По словам Борковски, Меган всегда была политически мотивированной, "поэтому нельзя исключать, что дело повернется именно таким образом". Кроме того, они имеет сильную поддержку в лице знаменитой телеведущей Опры Уинфри, которая может достичь умов миллионов американцев, а также экс-президента США Барака Обамы. Как возможный кандидат в президенты Маган уже сегодня "раскручена" публично, судьба ее выглядит неординарно для многих американских женщин. Разведенная дама, снимавшаяся ранее в телесериалах, смогла решительным образом поменять свою судьбу, выйти замуж за принца и войти в королевский дом.

Борковски полагает, что Гарри и Меган будут жить в Канаде до тех пор, пока у руля в США остается президент Дональд Трамп, а после вернутся в Америку. "Ничто их уже не остановит от участия в президентской гонке. Они имеют амбиции и разрушительную силу. Кроме того, не потребуется больше отчитываться перед королевой Елизаветой II, принимая важные решения", - цитирует специалиста британская газета Express.

В Канаде принц Гарри и принцесса Меган попытаются создать капитал, который в последующем пригодится для удовлетворения политических амбиций, считает Борковски. Они уже сегодня могут рассчитывать на получение порядка 500 тысяч долларов за публичное выступление. Меган также имеет интересные коммерческие предложения от известных компаний.

Напомним, принц Гарри и его супруга Меган отказались от выполнения официальных обязанностей членов монаршей семьи. В этой связи они будут лишены королевских титулов и финансирования. Изменения в официальном статусе вступят в силу весной текущего года. Гарри и Меган должны также вернуть в бюджет средства, потраченные на ремонт их британской резиденции. Пара приняла решение выехать на жительство в Канаду.