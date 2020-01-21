Принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну

Британский принц Гарри покинул Соединенное Королевство и отправился в Канаду, где его ждут жена Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.

Ранее герцог и герцогиня Сассекские решили сложить с себя полномочия "старших" членов королевской семьи и начать работать, чтобы стать финансово независимыми. Данная новость огорчила Елизавету II, так как внук не обсудил столь важный вопрос с Букингемским дворцом.

Сам Гарри тоже опечален. Как выяснилось, принц и его супруга надеялись, не получая бюджетных средств, продолжать служить королеве, Содружеству наций и военным ассоциациям. Однако это оказалось невозможным.