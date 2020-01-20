Принц Гарри сообщил о "глубокой печали" из-за последствий своего решения

Британский принц Гарри испытывает глубокую печаль по поводу того, что его совместное решение с супругой, американской актрисой Меган Маркл, стать независимыми от королевской семьи привело к таким последствиям. Об этом он рассказал во воскресенье на благотворительном мероприятии в Лондоне.

По его словам, их с Меган надежда заключалась в том, чтобы, не получая бюджетных средств, продолжать служить королеве, Содружеству наций и военным ассоциациям. Однако это оказалось невозможным, отметил принц, подчеркнув, что они с супругой делают все возможное, чтобы "высоко нести знамя и с гордостью исполнять обязанности перед этой страной", - цитирует ТАСС Гарри.

Он также рассказал, что после свадьбы они с Меган были рады, полны надежд и находились там, чтобы служить. "По этим причинам у меня вызывает большую печаль, что все это заканчивается подобным образом", - заявил внук королевы.

Напомним, восьмого января герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что после долгих размышлений и внутренних дискуссий приняли решение перестать исполнять обязанности "старших" членов королевской семьи и начать работать, чтобы стать финансово независимыми. Гарри и Меган планируют жить поровну в Соединенном Королевстве и в Северной Америке.

На днях Букингемский дворец распространил заявление, в котором говорится о том, что принц Гарри и его супруга Меган не будут больше называться Его и Ее Высочество. По словам королевы Елизаветы Второй, наконец-то удалось найти конструктивное решение проблемы внука и его супруги, которые отказались выполнять официальные обязанности членов королевской семьи и хотят пожить самостоятельно. Изменения в официальном статусе принца и его жены вступят в силу весной текущего года.