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18.01.2020 23:37
Рубрика: В мире

У принца Гарри и принцессы Меган отнимут королевские титулы

Текст: Александр Саможнев

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не будут больше называться Его и Ее Высочество, говорится в заявлении Букингемского дворца.

По словам королевы Елизаветы Второй, наконец-то удалось найти конструктивное решение проблемы внука и его супруги, которые отказались выполнять официальные обязанности членов королевской семьи и хотят пожить самостоятельно.

Фото: AP Photo/Daniel Leal-Olivas
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Тем не менее, королева относится к ним благосклонно и гордится тем, что Меган стала членом королевской семьи. "Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи, - написала королева в заявлении. - Последние два года пара была в центре внимания общественности. Я поддерживаю их стремление к более независимой жизни".

Изменения в официальном статусе принца и его жены вступят в силу весной текущего года. Гарри и Меган намерены вернуть в бюджет средства, потраченные на ремонт их резиденции.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
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Знатоки светского этикета одобрили действия королевы. Не может идти речь о "финансовой независимости", пока пара содержится за счет налогоплательщиков, отмечает газета The Sun. Обеспечение безопасности, поездки и жилье обходятся 2,3 миллиона фунтов стерлингов в год. "Гарри и Меган не могут носить королевские титулы и принимать, например, участие в рекламной кампании крупных фирм. В этом кроется большой конфликт интересов", - утверждает эксперт королевского дома Ингрид Сьюарт.

По некоторым данным, Гарри и Меган намерены перебраться в Канаду, где ранее проживала Маркл. Якобы пара может многое себе позволить, так как на счетах Меган имеется порядка 5 миллионов фунтов за съемки в кино и ведение собственного блога. Она уже обсуждала заключение контракта на озвучивание мультфильмов в кинокомпании Walt Disney. Со своей стороны, канадский премьер Джастин Трюдо обещал обеспечить безопасность молодой семьи.

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