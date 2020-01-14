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Рубрика: В мире

Лондон и Оттава обсудят пребывание принца Гарри с семьей в Канаде

Принц Гарри и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: AP Photo/Matt Dunham Принц Гарри и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: AP Photo/Matt Dunham
Принц Гарри и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: AP Photo/Matt Dunham

Британские и канадские власти намерены обсудить вопросы, связанные с пребыванием в Канаде принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые намерены часть своего времени проводить в этой стране в рамках их решения о начале новой жизни. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью телеканалу Global News.

Фото: Tolga Akmen/Pool Photo via AP
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По его словам, пока дискуссий на эту тему не было, но они обязательно будут и пройдут на разных уровнях. Например, планируется обсудить вопрос обеспечения охраны монарших особ, а также возможное участие Канады в финансировании соответствующих мероприятий, пишет ТАСС. Трюдо также выразил уверенность, что большинство канадцев благосклонно относятся к тому, что принц Гарри с семьей будут находиться в Канаде. "Но еще предстоит провести много дискуссий на тему того, как это все будет выглядеть и каких расходов это потребует", - отметил премьер-министр.

Напомним, восьмого января герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что после долгих размышлений и внутренних дискуссий приняли решение перестать исполнять обязанности "старших" членов королевской семьи и начать работать, чтобы стать финансово независимыми. Гарри и Меган планируют жить поровну в Соединенном Королевстве и в Северной Америке.

В понедельник стало известно, что королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри начать новую жизнь. Ее Величество с пониманием отнеслась к их желанию иметь больше независимости, хотя предпочла бы, чтобы они продолжили полноценно выполнять обязанности членов королевской семьи. В связи с этим был согласован "переходный период, во время которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить часть времени в Канаде, а часть - в Британии".

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