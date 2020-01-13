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13.01.2020 21:26
Рубрика: В мире

Королева поддержала решение принца Гарри начать новую жизнь

Текст: Юрий Когалов

Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл начать новую жизнь. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Фото: Dominic Lipinski/ Pool via REUTERS
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В распространенном заявлении отмечается, что Ее Величество с пониманием отнеслась к их "желанию иметь больше независимости", хотя предпочла бы, чтобы они продолжили полноценно выполнять обязанности членов королевской семьи. В связи с этим был согласован "переходный период, во время которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить часть времени в Канаде, а часть - в Британии".

Данное заявление было опубликовано после встречи Елизаветы II с принцем Уэльским Чарльзом, герцогом Кембриджским Уильям и самим принцем Гарри, на которой обсуждалось принятое последним решение. "Это сложный для моей семьи вопрос, необходимо еще многое сделать. Я попросила принять окончательное решение в ближайшие дни", - отметила королева.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
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Ранее сообщалось о том, что Елизавета II была очень разочарована тем, что ее внук и его супруга объявили о решении сложить с себя полномочия "старших" членов королевской семьи, не обсудив этот вопрос заранее с Букингемским дворцом.

Напомним, принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга Меган Маркл объявили в своем Instagram о том, что намерены сложить с себя полномочия "старших" членов королевской семьи. Это означает отказ от значительной части церемониальных обязанностей и привилегий герцога и герцогини, которые, впрочем, могут сохранить свои нынешние титулы. Семейная пара решила работать и добиться финансовой независимости. Гарри и Меган планируют жить поровну в Соединенном Королевстве и в Северной Америке, а также запустить свою благотворительную организацию.

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