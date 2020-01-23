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23.01.2020 08:01

ФАС представила перечень программ для предустановки на электронику в РФ

Текст: Евгений Гайва
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила перечень программ для предустановки в электронные устройства, говорится в сообщении ведомства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На смартфонах и планшетах, в частности, могут устанавливаться антивирусные программы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы. Такие же программы будут устанавливаться и на планшетах, кроме платежной системы. Кроме того, на планшетах, компьютерах и SMART- ТV должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуального сервиза, а также просмотра программ I и II мультиплекса, говорится в сообщении ведомства по итогам заседание рабочей группы при экспертном совете по информационным технологиям, которое состоялось 22 января.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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В совещании приняли участие представители ФАС, Роспотребнадзора, операторов связи, различных ассоциаций, а также компаний-производителей и разработчиков ПО.

ФАС предложила, чтобы предустановка программ для смартфонов стала обязательной с первого июля 2020 года, для планшетов - с первого июля 2021 года , для компьютеров - с первого июля 2022 года, а для Smart ТV - с первого июля 2023 года. При этом, некоторые участники заседания предложили в отношении некоторых видов программного обеспечения (ПО) перенести сроки на более ранний период.

"Устанавливаться будет широко используемое отечественное ПО, имеющее социальную значимость, обеспечивающее требования безопасности оборудования и защиты данных потребителей. Предустановка ПО будет осуществляться в гражданско-правовом порядке с соблюдением требований антимонопольного законодательства", - приводит ФАС слова заместителя руководителя ведомства России Анатолия Голомолзина. Он также отметил, что условия установки российских программ должны быть не менее благоприятными, чем ПО такого же класса других разработчиков. Так будут обеспечены равные условия конкуренции и возможность выбора для потребителей.

Окончательный текст концепции будет доработан с учетом мнений заинтересованных сторон. До конца января планируется подготовить и разослать участникам рабочей группы сам проект постановления. А в правительство его рассчитывают внести в марте этого года.

Правительство ФАС

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