Гендиректор "Сочи" прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко полагает, что форвард "Зенита" Александр Кокорин должен оставаться профессионалом в ситуации с его возможной арендой в стан дебютантов Премьер-лиги.

Во вторник официальный сайт "Сочи" сообщил, что Кокорин проведет остаток сезона в этой команде. В тот же день 28-летний игрок вышел на поле с капитанской повязкой "Зенита" на товарищеский матч с "Аль-Увайнахом" (10:0), в котором оформил хет-трик и отдал голевой пас на Артема Дзюбу.

По окончании встречи главный тренер питерцев Сергей Семак подчеркнул: Кокорин нужен ему. В то же время руководители "Зенита" и "Сочи" заявляли, что аренда согласована. Но, по информации СМИ, сам футболист не горит желанием менять команду.

"Дата, когда к нам присоединится Кокорин, пока не известна. Кто сказал, что он не хочет выступать за нас? Агент? Мы не берем его. Если парень профессионал, то он должен играть. Что значит "хочу не хочу?" Наша полемика ни к чему не приведет. Сначала пишут одно, затем другое, потом через полчаса третье. Что, больше не о чем писать?" - цитирует Рубашко издание "Спорт день за днем".