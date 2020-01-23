Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию

Поправки, нацеленные на реализацию предложений из Послания, превращают Конституцию в закон прямого действия, закрепляют статус России как социального государства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроект был подготовлен с учетом предложений созданной президентом рабочей группы, заявил на пленарном заседании ее сопредседатель, глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Инициативы, по его словам, потребуют внесения изменений не менее чем в 34 закона, а также принятия отдельного документа о Госсовете.
Крашенинников подчеркнул, что систему разделения властей реформировать не предлагается: "Лишь повышаем эффективность уже действующей структуры власти".
- Сразу хочу сказать, что на конституционный уровень выносится ряд важнейших положений, которые уже сейчас многие действуют на уровне закона, - заявил парламентарий. - Это обосновано их особой общественной значимостью и позволит придать этим нормам высшую степень защиты, оградив их от меняющихся настроений, эмоций, каких-то политических историй.
Так, привел в пример он, социальные гарантии и основные запреты, применяемые к кандидатам на ключевые государственные посты, уже существуют в нормативных актах России. "Но здесь они будут достаточно четки, понятны и унифицированы для всего законодательства Российской Федерации", - добавил он.
О социальных гарантиях
Депутаты начали обсуждение поправок с социального блока. Нормы "связаны с поднятием на конституционный уровень тех социальных завоеваний, которых мы добились за последнее время", уточнил Крашенинников. В Основном законе устанавливается, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Кроме того, закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. "Вводятся важные конституционные правила, что государство поддерживает эффективное функционирование этой системы", - заявил депутат.
Предусмотренные социальные гарантии касаются каждого гражданина и дают уверенность в завтрашнем дне, подчеркнул, со своей стороны, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Норма о МРОТ, по его словам, означает, что "независимо от того, где родился и проживает человек, он будет знать, что везде ему положены одинаковые гарантии".
Он также отметил важность закрепления в Конституции регулярной индексации размера пенсий. "Мы знаем примеры из недавней истории, когда под нажимом и аргументами финансового блока правительства мы принимали решение о приостановке индексации пенсий в 2015 и 2016 годах, - пояснил депутат. - Нужного эффекта для бюджета это не принесло. И теперь такого соблазна ни у кого не будет - потому что индексация гарантирована Основным законом страны".
Первый замглавы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко ("Единая Россия") спросил у представителей профильной рабочей группы, распространяется ли внесенная президентом поправка к Конституции РФ об индексации пенсий на работающих пенсионеров.
Сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева дала по этому поводу пояснение. "Ответ находим в дополняемой поправками Конституции части шестой 75 статьи Конституции", - заявила Хабриева. Она зачитала положение из законопроекта о том, что в РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений, а также регулярно осуществляется индексация пенсий в порядке, установленном федеральным законом.
- Это означает, что не только повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта… Почему я делаю на этом акцент? Потому что соединяется обладание правом и социальным благом. В дальнейшем возможна только конкретизация порядка в федеральном законе, - продолжила она. - Так что ответ - индексируются.
Ряд депутатов предложили закрепить в Конституции более детальные решения о начислении пенсий - то есть не просто прописать сам факт индексации, а указать, какой она должна быть. Это вопрос, который решается в рамках федеральных законов, пояснил Павел Крашенинников. "Мы можем все законодательство в Конституцию предложить! Но это только бы ухудшили текст, сделали бы его более сиюминутным", - отметил он.
О приоритете российского права
Дискуссию ожидаемо вызвало предложение из законопроекта о том, что решения межгосударственных органов, истолкованные в противоречии с Основным законом, не подлежат исполнению Россией.
Евгений Примаков ("Единая Россия") поинтересовался, насколько оправданы опасения критиков о том, что наша страна выпадет из системы международного права.
Как пояснил Павел Крашенинников, поправки в статью Конституции фактически уже цементирует то направление, которое Россия избрала ранее. Конституционный суд, напомнил он, указывал, что международное право выше федеральных законов, но существует Конституция, которая является главным источником права в нашей стране.
В случаях коллизий остается возможность вмешательства Конституционного суда и снятия конфликта в ту или иную сторону, уточнил он. Вячеслав Володин добавил, что российский суд может не согласиться с решением ЕСПЧ, и решение российской стороны будет приоритетно. Такой же порядок действует, например, в Великобритании.
О повышении роли парламента
Важный блок поправок в Конституцию - совершенствование системы сдержек и противовесов. Вводится новая процедура формирования правительства с повышением роли парламента. Так, Госдума будет утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и федеральных министров, после чего они будут назначаться на должности президентом. В то же время, назначать министров так называемого силового блока предлагается после консультаций с Советом Федерации. Кроме того, верхняя палата парламента будет участвовать в консультациях по кандидатурам прокуроров регионов, прекращать по представлению главы государства полномочий судей Конституционного суда, Верховного суда, судей кассационных и апелляционных судов.
По сути, лидер страны делегировал часть своих полномочий гражданам, чтобы у них было больше возможности контролировать власть через парламентариев, считает спикер Госдумы.
Данные поправки позволят сделать процедуру более открытой и прозрачной, поделился мнением Павел Крашенинников.
Игорь Лебедев (ЛДПР) призвал наделить Госдуму правом отзывать тех министров, которые не справляются со своей работой. Этот вопрос широко обсуждался, прокомментировал Крашенинников. В России, считает он, должны быть механизмы ответственности назначаемых лиц. "Если при представлении говорил одно, а делает совершенно другое, должны быть механизмы постановки такого вопроса… Я с этим согласен, будем продолжать эту работу", - сказал он.
Опровергли домыслы
Отдельно обсудили исключение слова "подряд" в отношении двух сроков, на которые может избираться глава государства. Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) попросил прокомментировать информацию о том, что в результате сроки "обнуляются" и гражданин, который ранее был президентом по "старым нормам", теперь сможет еще два раза баллотироваться на эту должность. "Никакого обнуления здесь не предусматривается. Из текста убирается слово "подряд" и соответственно предусматривается процедура, что гражданин может быть президентом РФ только два раза - вот и все", - заявил Крашенинников.
Опровергать пришлось и домыслы о том, что поправки предполагают самороспуск Думы и досрочные выборы. Эта тема была "привнесена в повестку" зарубежными СМИ, пояснил глава нижней палаты. Неспроста, отметил Володин, часть иностранных изданий начали волну атаки на принимаемые поправки - это происходит, потому что благодаря им страна станет сильнее, а органы власти - более эффективными.
Консолидированное решение
Все фракции поддержали поправки, и их лидеры поделились своими ожиданиями. Так, глава "Справедливой России" Сергей Миронов высказал мнение, что в результате изменений в Конституцию и работы обновленного правительства уже в 2020 году "мы увидим конкретные результаты, которые приведут к снижению неравенства социального, снижению уровня бедности". А по мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, предложенные президентом решения - отклик на запрос трудящихся.
О подготовке ко второму чтению
После принятия законопроекта в первом чтении у субъектов законодательной инициативы будет 15 дней на то, чтобы предложить свои поправки, работа над которыми уже началась.
Как уже было отмечено, в рабочей группе обсудят вопрос об участии Госдумы в прекращении полномочий назначенных ею же представителей правительства. Речь может пойти о других изменениях. В частности, как отметил Крашенинников, предстоит прописать механизм, который не даст парламенту возможности затягивать с назначением правительства. Помимо этого, не исключено внесение дополнений с целью защитить право занимать высокие государственные посты для тех, кто долгое время находился за рубежом по долгу службы или по работе, не меняя при этом своего постоянного места жительства в РФ.
Также будет обсуждаться предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, чтобы расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, включив в него дипломатов.
Госдума может рассмотреть и вопрос о включении нормы о праве граждан на бесплатное среднее образование в Конституцию РФ, заявил Вячеслав Володин.
Парламентская оппозиция тоже предложит поправки. Так, "Справедливая Россия" будет настаивать на закреплении в Конституции права на досрочную социальную пенсию.
ЛДПР хочет прописать в Конституции, что замглавы Совбеза (за введение этой должности депутаты также проголосовали на заседании) является вице-президентом в РФ, курирующим силовой блок.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил закрепить в Конституции статус русского народа как государствообразующего. "Слова "русский" во всей конституции нет, мы должны определить порядок, потому что с исчезновением русских разваливаются наши гигантские просторы", - считает он.
В КПРФ также предложили вернуть практику частичной выборности судей. В профильном комитете уже пояснили, что это предложение не входит в концепцию законопроекта, и в рамках его обсуждения эта тема подниматься не будет.
Да и в целом "раздувать" поправки в ГД не собираются. Перечень вопросов, обозначенных в президентском законопроекте, не нуждается в расширении при рассмотрении документа во втором чтении, считает спикер Госдумы. Он призвал сконцентрироваться и поддержать те предложения, которые были проработаны в рамках рабочей группы, созданной президентом.
В конце обсуждения Володин призвал парламентариев более активно работать над поправками в Конституцию, чтобы провести 11 февраля второе чтение законопроекта. Третье чтение, по его словам, может состояться до конца февраля.
В "Единой России" уже заявили, что на предстоящей региональной неделе проведут максимальное количество встреч с представителями гражданского общества. "По итогам встреч с нашими гражданами прозвучавшие от них вопросы мы также сформулируем и направим в адрес рабочей группы", - заверил Неверов.
И, конечно же, предстоит серьезно подумать о процедуре общероссийского голосования, которое должно будет состояться после принятия закона об изменении Конституции. Этим также займется профильная рабочая группа при участии ЦИК.
В чем суть предложенных президентом поправок в Конституцию
• Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне не ниже прожиточного минимума и индексация социальных пособий.
• Регулярная индексация пенсий, формирование системы пенсионного обеспечения граждан России "на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений".
• Приоритет российского права над международным. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции, не подлежат исполнению.
• Статус Госсовета. Его формирует президент для обеспечения согласованного функционирования органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.
• Расширение полномочий Госдумы - утверждение кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров с министрами (за исключением глав силовых ведомств). При этом за президентом остается право утверждать структуру федеральных органов исполнительной власти, вносить в нее изменения, а также освобождать председателя правительства от должности.
• Право президента назначать на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождать от должности глав МВД, Минобороны, МИД, Минюста, МЧС, прокуроров регионов.
• Расширение полномочий Совета Федерации. Верхняя палата сможет по представлению президента отстранять от должности судей Верховного и Конституционного судов.
• Функции Конституционного суда проверять по запросу президента конституционность законопроектов, принятых парламентом, еще до подписания их главой государства. А также численность КС - он состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя.
• Требования к кандидатам на должности, которые критически важны для обеспечения безопасности и суверенитета страны. Губернаторы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и судьи не могут иметь двойного гражданства или вида на жительство за рубежом.
• Ужесточение требований к кандидатам на пост президента России. Срок непрерывного проживания на территории страны увеличивается до 25 лет с нынешних 10, кроме того, претенденту на высший пост запрещается иметь иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом в момент выдвижения или когда-либо в прошлом.
• Уточнение срока президентских полномочий. Из соответствующей статьи Конституции исчезнет слово "подряд". Новая формулировка - "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков".
• Вхождение органов местного самоуправления и органов государственной власти в единую систему публичной власти и осуществление взаимодействия для наиболее эффективного решения задач в интересах населения.
• Вынесение пакета поправок в Конституцию на общероссийское голосование.