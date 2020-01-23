Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию

Поправки, нацеленные на реализацию предложений из Послания, превращают Конституцию в закон прямого действия, закрепляют статус России как социального государства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект был подготовлен с учетом предложений созданной президентом рабочей группы, заявил на пленарном заседании ее сопредседатель, глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Инициативы, по его словам, потребуют внесения изменений не менее чем в 34 закона, а также принятия отдельного документа о Госсовете.

Крашенинников подчеркнул, что систему разделения властей реформировать не предлагается: "Лишь повышаем эффективность уже действующей структуры власти".

- Сразу хочу сказать, что на конституционный уровень выносится ряд важнейших положений, которые уже сейчас многие действуют на уровне закона, - заявил парламентарий. - Это обосновано их особой общественной значимостью и позволит придать этим нормам высшую степень защиты, оградив их от меняющихся настроений, эмоций, каких-то политических историй.

Так, привел в пример он, социальные гарантии и основные запреты, применяемые к кандидатам на ключевые государственные посты, уже существуют в нормативных актах России. "Но здесь они будут достаточно четки, понятны и унифицированы для всего законодательства Российской Федерации", - добавил он.

О социальных гарантиях

Депутаты начали обсуждение поправок с социального блока. Нормы "связаны с поднятием на конституционный уровень тех социальных завоеваний, которых мы добились за последнее время", уточнил Крашенинников. В Основном законе устанавливается, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Кроме того, закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. "Вводятся важные конституционные правила, что государство поддерживает эффективное функционирование этой системы", - заявил депутат.

Предусмотренные социальные гарантии касаются каждого гражданина и дают уверенность в завтрашнем дне, подчеркнул, со своей стороны, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Норма о МРОТ, по его словам, означает, что "независимо от того, где родился и проживает человек, он будет знать, что везде ему положены одинаковые гарантии".

Он также отметил важность закрепления в Конституции регулярной индексации размера пенсий. "Мы знаем примеры из недавней истории, когда под нажимом и аргументами финансового блока правительства мы принимали решение о приостановке индексации пенсий в 2015 и 2016 годах, - пояснил депутат. - Нужного эффекта для бюджета это не принесло. И теперь такого соблазна ни у кого не будет - потому что индексация гарантирована Основным законом страны".

Первый замглавы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко ("Единая Россия") спросил у представителей профильной рабочей группы, распространяется ли внесенная президентом поправка к Конституции РФ об индексации пенсий на работающих пенсионеров.

Сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева дала по этому поводу пояснение. "Ответ находим в дополняемой поправками Конституции части шестой 75 статьи Конституции", - заявила Хабриева. Она зачитала положение из законопроекта о том, что в РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений, а также регулярно осуществляется индексация пенсий в порядке, установленном федеральным законом.

- Это означает, что не только повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта… Почему я делаю на этом акцент? Потому что соединяется обладание правом и социальным благом. В дальнейшем возможна только конкретизация порядка в федеральном законе, - продолжила она. - Так что ответ - индексируются.

Ряд депутатов предложили закрепить в Конституции более детальные решения о начислении пенсий - то есть не просто прописать сам факт индексации, а указать, какой она должна быть. Это вопрос, который решается в рамках федеральных законов, пояснил Павел Крашенинников. "Мы можем все законодательство в Конституцию предложить! Но это только бы ухудшили текст, сделали бы его более сиюминутным", - отметил он.

О приоритете российского права

Дискуссию ожидаемо вызвало предложение из законопроекта о том, что решения межгосударственных органов, истолкованные в противоречии с Основным законом, не подлежат исполнению Россией.

Евгений Примаков ("Единая Россия") поинтересовался, насколько оправданы опасения критиков о том, что наша страна выпадет из системы международного права.

Как пояснил Павел Крашенинников, поправки в статью Конституции фактически уже цементирует то направление, которое Россия избрала ранее. Конституционный суд, напомнил он, указывал, что международное право выше федеральных законов, но существует Конституция, которая является главным источником права в нашей стране.

В случаях коллизий остается возможность вмешательства Конституционного суда и снятия конфликта в ту или иную сторону, уточнил он. Вячеслав Володин добавил, что российский суд может не согласиться с решением ЕСПЧ, и решение российской стороны будет приоритетно. Такой же порядок действует, например, в Великобритании.

О повышении роли парламента

Важный блок поправок в Конституцию - совершенствование системы сдержек и противовесов. Вводится новая процедура формирования правительства с повышением роли парламента. Так, Госдума будет утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и федеральных министров, после чего они будут назначаться на должности президентом. В то же время, назначать министров так называемого силового блока предлагается после консультаций с Советом Федерации. Кроме того, верхняя палата парламента будет участвовать в консультациях по кандидатурам прокуроров регионов, прекращать по представлению главы государства полномочий судей Конституционного суда, Верховного суда, судей кассационных и апелляционных судов.

По сути, лидер страны делегировал часть своих полномочий гражданам, чтобы у них было больше возможности контролировать власть через парламентариев, считает спикер Госдумы.

Данные поправки позволят сделать процедуру более открытой и прозрачной, поделился мнением Павел Крашенинников.

Игорь Лебедев (ЛДПР) призвал наделить Госдуму правом отзывать тех министров, которые не справляются со своей работой. Этот вопрос широко обсуждался, прокомментировал Крашенинников. В России, считает он, должны быть механизмы ответственности назначаемых лиц. "Если при представлении говорил одно, а делает совершенно другое, должны быть механизмы постановки такого вопроса… Я с этим согласен, будем продолжать эту работу", - сказал он.

Опровергли домыслы

Отдельно обсудили исключение слова "подряд" в отношении двух сроков, на которые может избираться глава государства. Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) попросил прокомментировать информацию о том, что в результате сроки "обнуляются" и гражданин, который ранее был президентом по "старым нормам", теперь сможет еще два раза баллотироваться на эту должность. "Никакого обнуления здесь не предусматривается. Из текста убирается слово "подряд" и соответственно предусматривается процедура, что гражданин может быть президентом РФ только два раза - вот и все", - заявил Крашенинников.

Опровергать пришлось и домыслы о том, что поправки предполагают самороспуск Думы и досрочные выборы. Эта тема была "привнесена в повестку" зарубежными СМИ, пояснил глава нижней палаты. Неспроста, отметил Володин, часть иностранных изданий начали волну атаки на принимаемые поправки - это происходит, потому что благодаря им страна станет сильнее, а органы власти - более эффективными.

Консолидированное решение

Все фракции поддержали поправки, и их лидеры поделились своими ожиданиями. Так, глава "Справедливой России" Сергей Миронов высказал мнение, что в результате изменений в Конституцию и работы обновленного правительства уже в 2020 году "мы увидим конкретные результаты, которые приведут к снижению неравенства социального, снижению уровня бедности". А по мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, предложенные президентом решения - отклик на запрос трудящихся.

О подготовке ко второму чтению

После принятия законопроекта в первом чтении у субъектов законодательной инициативы будет 15 дней на то, чтобы предложить свои поправки, работа над которыми уже началась.

Как уже было отмечено, в рабочей группе обсудят вопрос об участии Госдумы в прекращении полномочий назначенных ею же представителей правительства. Речь может пойти о других изменениях. В частности, как отметил Крашенинников, предстоит прописать механизм, который не даст парламенту возможности затягивать с назначением правительства. Помимо этого, не исключено внесение дополнений с целью защитить право занимать высокие государственные посты для тех, кто долгое время находился за рубежом по долгу службы или по работе, не меняя при этом своего постоянного места жительства в РФ.

Также будет обсуждаться предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, чтобы расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, включив в него дипломатов.

Госдума может рассмотреть и вопрос о включении нормы о праве граждан на бесплатное среднее образование в Конституцию РФ, заявил Вячеслав Володин.

Парламентская оппозиция тоже предложит поправки. Так, "Справедливая Россия" будет настаивать на закреплении в Конституции права на досрочную социальную пенсию.

ЛДПР хочет прописать в Конституции, что замглавы Совбеза (за введение этой должности депутаты также проголосовали на заседании) является вице-президентом в РФ, курирующим силовой блок.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил закрепить в Конституции статус русского народа как государствообразующего. "Слова "русский" во всей конституции нет, мы должны определить порядок, потому что с исчезновением русских разваливаются наши гигантские просторы", - считает он.

В КПРФ также предложили вернуть практику частичной выборности судей. В профильном комитете уже пояснили, что это предложение не входит в концепцию законопроекта, и в рамках его обсуждения эта тема подниматься не будет.

Да и в целом "раздувать" поправки в ГД не собираются. Перечень вопросов, обозначенных в президентском законопроекте, не нуждается в расширении при рассмотрении документа во втором чтении, считает спикер Госдумы. Он призвал сконцентрироваться и поддержать те предложения, которые были проработаны в рамках рабочей группы, созданной президентом.

В конце обсуждения Володин призвал парламентариев более активно работать над поправками в Конституцию, чтобы провести 11 февраля второе чтение законопроекта. Третье чтение, по его словам, может состояться до конца февраля.

В "Единой России" уже заявили, что на предстоящей региональной неделе проведут максимальное количество встреч с представителями гражданского общества. "По итогам встреч с нашими гражданами прозвучавшие от них вопросы мы также сформулируем и направим в адрес рабочей группы", - заверил Неверов.

И, конечно же, предстоит серьезно подумать о процедуре общероссийского голосования, которое должно будет состояться после принятия закона об изменении Конституции. Этим также займется профильная рабочая группа при участии ЦИК.