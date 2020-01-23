Infiniti отсрочила выход преемника FX

Выход купе-кроссовера Infiniti QX55, конкурента Mercedes GLC Coupe и BMW X4, откладывается на пять месяцев, вместо июня, как планировалось, его производство начнут в ноябре.

Письмо с сообщением производитель разослал 13 января своим поставщикам. О причинах в компании не распространяются.

Подаваемый компанией в промо-материалах как стилистический преемник первого поколения Infiniti FX, первого громкого успеха в истории марки, Infiniti QX55 по сути представляет собой среднеразмерный кроссовер QX50 с ниспадающей к корме линией крыши. По части механики две машины идентичны, под капотом обеих 2,0-литровый турбомотор 268 л.с., агрегатированный вариатором.

Производить QX55 будут на совместном с Daimler заводе Nissan в Мексике, бок о бок с QX50. До России QX55 доберется не раньше 2021 года. Продажи Infiniti в России отчаянно нуждаются в новом импульсе - в 2019 году сбыт премиум-бренда Nissan сократился на четверть относительно 2018 года - до 3479 машин. Lexus и немецкие конкуренты, как минимум, вчетверо популярнее у покупателей.