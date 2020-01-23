Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
23.01.2020 08:32
Рубрика: Легковые авто

Infiniti отсрочила выход преемника FX

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Infiniti. Фото: Пресс-служба Infiniti.
Фото: Пресс-служба Infiniti.

Выход купе-кроссовера Infiniti QX55, конкурента Mercedes GLC Coupe и BMW X4, откладывается на пять месяцев, вместо июня, как планировалось, его производство начнут в ноябре.

Письмо с сообщением производитель разослал 13 января своим поставщикам. О причинах в компании не распространяются.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Mitsubishi Pajero: у российских дилеров осталось 250 машин

Подаваемый компанией в промо-материалах как стилистический преемник первого поколения Infiniti FX, первого громкого успеха в истории марки, Infiniti QX55 по сути представляет собой среднеразмерный кроссовер QX50 с ниспадающей к корме линией крыши. По части механики две машины идентичны, под капотом обеих 2,0-литровый турбомотор 268 л.с., агрегатированный вариатором.

Производить QX55 будут на совместном с Daimler заводе Nissan в Мексике, бок о бок с QX50. До России QX55 доберется не раньше 2021 года. Продажи Infiniti в России отчаянно нуждаются в новом импульсе - в 2019 году сбыт премиум-бренда Nissan сократился на четверть относительно 2018 года - до 3479 машин. Lexus и немецкие конкуренты, как минимум, вчетверо популярнее у покупателей.

Карлос Гон предсказал крах Nissan через пару лет
"Убийца" Creta оказался значительно дороже бестселлера Hyundai
#Infiniti