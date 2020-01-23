Инициативу Путина по саммиту постоянных членов Совбеза поддержали в ООН

Предложение президента России Владимира Путина провести встречу лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН по мировым проблемам встретило поддержку в ООН, передает ТАСС. Напомним, что на на Всемирном форум памяти Холокоста, Путин предложил провести в 2020 году саммит лидеров РФ, Китая, США, Франции и Великобритании по мировым проблемам "в любой стране, любой точке мира, где это будет удобно коллегам".

"Мы приветствуем диалог между странами - членами организации, - прокомментировал предложение российского лидера заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. - Приветствуем любые предложения по диалогу между пятью постоянными членами СБ ООН".