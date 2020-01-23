Путин предложил созвать саммит стран-основателей ООН

Созвать саммит "пятерки" - России, Китая, США, Франции и Великобритании - держав, основавших ООН, призвал, выступая на форуме памяти о Холокосте в Иерусалиме президент РФ, Владимир Путин.

"Мы несем всю ответственность за то, чтобы никогда не повторились страшные трагедии прошедшей войны, чтобы будущие поколения помнили...", - заявил президент России. Нужно быть бдительными и не проглядеть первые ростки ненависти, когда исподволь начинают потакать ксенофобии. "Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз может обернуться страшными последствиями", - предостерег Путин и призвал отстоять мир.

Глава государства обратился к пяти державам - основательницам ООН. "С некоторыми коллегами обсуждали, и в целом увидели положительную реакцию - провести встречу глав государств - постоянных членов СБ ООН в любой точке мира", - объявил он. "Россия готова к серьезному разговору и намерена не откладывая направить послания лидерам "пятерки"", - сказал Путин.

Важно и символично - провести такой саммит именно в 2020 году, когда исполняется 75 лет со дня Победы. Российский лидер призвал сохранить общую верность духу союзничества.