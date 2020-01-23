Трансляция: Путин выступает на форуме памяти жертв Холокоста

Президент России Владимир Путин выступает на форуме памяти жертв Холокоста.

Накануне помощник президента Юрий Ушаков озвучил темы, которые президент затронет в своей речи. В частности, глава российского государства расскажет о решающей роли СССР в борьбе против нацизма и освобождении Освенцима. Кроме того, он затронет тему недопустимости переписывания истории и международную проблематику.

Помимо Владимира Путина, в форуме примут участие вице-президент США Майк Пенс, президент Франции Эмманюэль Макрон, принц Уэльский Чарльз и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Владимир Зеленский, ранее планировавший приехать, в четверг заявил об отказе от участия в форуме.

Российский лидер прибыл в Иерусалим в четверг, 23 января. Его визит на Ближний Восток (после Израиля Путин посетит Палестину) продлится день вместо запланированных двух. Это связано с обновлением кабинета министров.

Ранее глава государства встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлином. "Для меня и моих коллег очень важно быть сегодня в Израиле. Мы видим ваши усилия и всего израильского руководства по сохранению памяти о трагических событиях Второй мировой войны", - отметил российский лидер. Он также провел переговоры с премьер-министром Беньямином Нетаньяху.

Кроме того, Путин принял участие в церемонии открытия мемориала "Свеча памяти", посвященного подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны.