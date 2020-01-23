Путин назвал Холокост общей трагедией Израиля и России

Холокост - общая трагедия Израиля и России, а антисемитизм заканчивается Освенцимом. Нужно быть очень внимательными, чтобы не пропустить подобного в будущем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с израильским коллегой в Иерусалиме. Реувен Ривлин, в свою очередь, назвал Путина одним из главных лидеров мира и призвал вместе бороться с антисемитизмом и ксенофобией.

"Для меня и моих коллег очень важно быть сегодня в Израиле, - заявил президент России. - Мы видим ваши усилия и всего израильского руководства по сохранению памяти о трагических событиях Второй мировой войны". "Вы сейчас сказали, что неизвестно, где заканчивается антисемитизм, - обратился он к Ривлину. - К сожалению, мы знаем это. Заканчивается Освенцимом".

"Поэтому нужно быть очень внимательными, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем и противостоять любым проявлениям ксенофобии и антисемитизма, где бы это ни происходило и от кого бы ни происходило", - подчеркнул Путин.

"Красная армия не только освободила Освенцим, она внесла решающий вклад в борьбе с нацизмом. И советский народ, русский народ, очень пострадал во время этой войны, - напомнил президент РФ. - Что касается трагедии Холокоста, 40 процентов убитых, замученных евреев - это евреи Советского Союза". "Так что это в полном смысле этого слова наша общая трагедия с вами", - резюмировал он и поблагодарил "за возможность быть сегодня здесь вместе с вами в Израиле".

"Очень большая честь сегодня принимать одного из главных лидеров мира", - приветствовал Путина Ривлин. Главу МИД РФ Сергея Лаврова он назвал одним из главных министров в мире. "Мы глубоко волнуемся в связи с годовщиной освобождения Освенцима, которую мы сегодня отмечаем", - заметил израильский президент.

"На международной арене есть общее понимание, что не допустимы проявления антисемитизма и ксенофобии", - заявил Ривлин, подчеркнув, что важно всем вместе бороться с этими проявлениями. "Конечно же, эту войну невозможно вести без того, чтобы Россия принимала в ней активное участие", - добавил израильский лидер. "Спасибо за усилия, которые вы предпринимаете. Потому что практически каждый наш гражданин - наш ребенок", - также добавил он, возможно, имея в виду ситуацию с израильтянкой Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков. Сегодня Путин встретился с ее матерью и заверил, что все будет хорошо.

Ривлин также представил российскому президенту начальника Генштаба. "Естественно, он занял свой пост не только потому, что у него есть и выходцы из России", - добавил он. "Это сыграло свою роль", - рассмеялся Путин.