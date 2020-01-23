Путин встретился с матерью осужденной в РФ израильтянки

После встречи Путин, Нетаньяху, его супруга и мать Иссахар вышли к журналистам. "Для меня ясно, что Наама из хорошей и очень порядочной семьи, - заявил президент РФ. - Мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующее решение". "Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения. Сегодня Нааму посещает Уполномоченный по правам человека в России", - сказал он.

"Мама очень переживает, я вижу это, - обратился к матери израильтянки российский лидер. - Я ей сказал, и хочу еще раз повторить: все будет хорошо". "Спасибо", - поблагодарил Нетаньяху.

Напомним, Иссахар была осуждена на 7 с половиной лет лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне "Шереметьево" весной прошлого года во время пересадки из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке пассажирки было 9,6 грамм гашиша. Иссахар заявила, что перевозила его в личных целях.