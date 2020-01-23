Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста

Президент Владимир Зеленский отказался от участия в V Всемирном форуме памяти Холокоста, который проходит в Израиле. По его словам, такое решение было обусловлено большим интересом к событию и ограниченным количеством мест. В этой связи места украинской делегации "были переданы людям, которые больше всего этого заслуживают", написал он в Facebook.

Зеленский пояснил, что так же поступили и представители израильского правительства. Однако такое решение не отменяет процедуру почтения памяти жертв трагедии.

"Проведем также все запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Государства Израиль", - уточнил президент Украины.

От участия в мероприятии в Израиле ранее отказался президент Польши Анджей Дуда под формальным предлогом, что у него там не запланировано выступление.